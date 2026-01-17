Ibrachina faz história, elimina o Inter e pega o Palmeiras na Copinha

Ibrachina faz história, elimina o Inter e pega o Palmeiras na CopinhaCom gols no segundo tempo, Ibrachina faz história, faz 2 a 1 no Inter e segue sonhando com título inédito na Copinha
O Ibrachina surpreendeu e derrotou o Internacional por 2 a 1 neste sábado (17), nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Nathan Yuri e Luiz Fernando marcaram para a equipe paulista, que jogou na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP). João Miranda, zagueiro do Colorado, descontou para o time gaúcho, que se despede do torneio com uma atuação abaixo do esperado.
Com o resultado, o Ibrachina fez história ao avançar às quartas de final pela primeira vez em cinco participações desde 2022. Agora, o time paulista enfrentará o poderoso Palmeiras na próxima fase. Antes, o clube já havia eliminado o Atlético-MG. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou data e horário do confronto, mas a tendência é que o jogo seja realizado na Arena Barueri.
Se vencer, o Ibrachina terá pela frente o vencedor do duelo entre Bragantino e São Paulo ou Botafogo e IAC (SP), que também se definem ainda neste sábado (17). A final da Copinha está marcada para o domingo, dia 25/1, na capital paulista. As outras quartas de final já têm datas confirmadas: Grêmio x Ceará e Guanabara City (GO) x Cruzeiro, ambos no domingo (18).
Primeiro tempo equilibrado, mas sem grandes chances
Inter e Ibrachina protagonizaram um primeiro tempo equilibrado. A melhor oportunidade do Colorado veio com Jhonatan, em cobrança de falta que exigiu grande defesa de Gabriel Sena. Pelo lado paulista, Vicente Garcia acertou a trave. O período terminou com falta de criatividade das duas equipes.
Emoção na etapa final
O Ibrachina voltou com duas mudanças no intervalo, que rapidamente surtiram efeito. Aos 8 minutos, Nathan Yuri recebeu fora da área e acertou um belo chute para abrir o placar. Logo depois, o volante ainda teve outra chance clara.
O Internacional chegou ao empate aos 19, com Gabriel Sena, em lance originado de uma cobrança de falta. Porém, o Ibrachina retomou a vantagem aos 26: Enzo cruzou na área, Enrico dominou de peito e tocou para Luiz Fernando, que finalizou com força e definiu o resultado. Nos minutos finais, Nathan Yuri deixou o campo com uma aparente lesão no braço, gerando preocupação na equipe.