Ibrachina faz história, elimina o Inter e pega o Palmeiras na Copinha

Com gols no segundo tempo, Ibrachina faz história, faz 2 a 1 no Inter e segue sonhando com título inédito na Copinha / Crédito: Jogada 10

O Ibrachina surpreendeu e derrotou o Internacional por 2 a 1 neste sábado (17), nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Nathan Yuri e Luiz Fernando marcaram para a equipe paulista, que jogou na Ibrachina Arena, em São Paulo (SP). João Miranda, zagueiro do Colorado, descontou para o time gaúcho, que se despede do torneio com uma atuação abaixo do esperado. Com o resultado, o Ibrachina fez história ao avançar às quartas de final pela primeira vez em cinco participações desde 2022. Agora, o time paulista enfrentará o poderoso Palmeiras na próxima fase. Antes, o clube já havia eliminado o Atlético-MG. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não divulgou data e horário do confronto, mas a tendência é que o jogo seja realizado na Arena Barueri.

Se vencer, o Ibrachina terá pela frente o vencedor do duelo entre Bragantino e São Paulo ou Botafogo e IAC (SP), que também se definem ainda neste sábado (17). A final da Copinha está marcada para o domingo, dia 25/1, na capital paulista. As outras quartas de final já têm datas confirmadas: Grêmio x Ceará e Guanabara City (GO) x Cruzeiro, ambos no domingo (18).