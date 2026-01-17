Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guarani x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Guarani x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe tenta voltar a vencer no estadual após derrota no clássico, enquanto Bugre já vive turbulência dentro da equipe
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois da derrota no clássico contra o Palmeiras, o Santos entra em campo em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (18), às 20h30, o Peixe visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da competição.

Com uma vitória e uma derrota no torneio, o Peixe ocupa a nona colocação na tabela, com três pontos, fora da zona de classificação. Já o Bugre ainda não venceu no estadual e está na 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com um ponto.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, pela TNT, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Guarani

Com apenas duas rodadas na temporada, o Bugre já vive um cenário tumultuado internamento. Após a derrota para o Novorizontino, o clube demitiu o treinador Matheus Costa. Entretanto, horas depois, o Guarani voltou atrás e manteve o técnico, que chega mais pressionado do que nunca para a partida. O time ainda não sabe se contará com o volante Igor Pereira e o lateral-direito Rian, que sentiram lesões ao longo da semana. Já Lucca é desfalque certo após ser expulso no último jogo.

Como chega o Santos

Ainda em busca do time ideal, Vojvoda vai para o terceiro jogo na temporada podendo manter a base que atuou nas últimas partidas. O Alvinegro não conta com Neymar e ainda não sabe se terá Gabriel Bontempo. Já Gabriel Menino, que chegou ao longo da semana e esteve no banco de reservas contra o Palmeiras, tem chances de fazer a sua estreia.

GUARANI X SANTOS

Campeonato Paulista – 3ª rodada
Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)
GUARANI: Caíque França; Raphael Rodrigues, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Guilherme Cachoeira. Técnico: Matheus Costa.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: xx
Assistentes: xx
VAR: xx

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar