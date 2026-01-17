Guarani x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Com uma vitória e uma derrota no torneio, o Peixe ocupa a nona colocação na tabela, com três pontos, fora da zona de classificação. Já o Bugre ainda não venceu no estadual e está na 14ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com um ponto.

Depois da derrota no clássico contra o Palmeiras , o Santos entra em campo em busca da reabilitação no Campeonato Paulista. Na noite deste domingo (18), às 20h30, o Peixe visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela terceira rodada da competição.

A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, pela TNT, na TV fechada, pela CazéTV, no YouTube, e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Guarani

Com apenas duas rodadas na temporada, o Bugre já vive um cenário tumultuado internamento. Após a derrota para o Novorizontino, o clube demitiu o treinador Matheus Costa. Entretanto, horas depois, o Guarani voltou atrás e manteve o técnico, que chega mais pressionado do que nunca para a partida. O time ainda não sabe se contará com o volante Igor Pereira e o lateral-direito Rian, que sentiram lesões ao longo da semana. Já Lucca é desfalque certo após ser expulso no último jogo.

Como chega o Santos

Ainda em busca do time ideal, Vojvoda vai para o terceiro jogo na temporada podendo manter a base que atuou nas últimas partidas. O Alvinegro não conta com Neymar e ainda não sabe se terá Gabriel Bontempo. Já Gabriel Menino, que chegou ao longo da semana e esteve no banco de reservas contra o Palmeiras, tem chances de fazer a sua estreia.

GUARANI X SANTOS

Campeonato Paulista – 3ª rodada

Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

GUARANI: Caíque França; Raphael Rodrigues, Rafael Donato, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias, Nathan Melo e Diego Torres; Mirandinha, Guilherme Parede e Guilherme Cachoeira. Técnico: Matheus Costa.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Escobar; Willian Arão, João Schmidt (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal, Gabigol e Lautaro Díaz. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: xx

Assistentes: xx

VAR: xx