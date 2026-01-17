Guanabara City x Cruzeiro, pela Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Cabuloso chega às quartas de final da competição com 100% de aproveitamento e enfrenta a grande surpresa do torneio / Crédito: Jogada 10

A Copinha de 2026 está cada vez mais afunilada e chega com apenas oito equipes para a disputa das quartas de final. No começo da noite deste domingo (18), o Cruzeiro, que tem a melhor campanha do torneio, encara o Guanabara City, uma das grandes surpresas da competição. A partida acontece às 18h30, no Estádio Municipal de São Carlos. Quem passar, encara o vencedor de Grêmio e Ceará na semifinal. A Raposa chega de uma grande classificação, ao eliminar o Santos nas oitavas de final pelo placar de 3 a 1. Já os goianos tiveram um duelo duro contra o Atlético Piauiense, e, depois de um empate sem gols, avançaram com uma vitória de 4 a 3 nas cobranças de pênaltis.

Onde assistir A partida terá transmissão pelo canal da CazéTV no YouTube.

Como chega o Guanabara City Uma das grandes histórias da competição, os goianos entram em campo com um título já garantido. O Guanabara é a melhor equipe estreante desta edição da Copinha e quer chegar ainda mais longe. Nos dois últimos confrontos, a Água teve que recorrer aos pênaltis para conseguir sua classificação e espera conseguir surpreender os mineiros. Como chega o Cruzeiro A Raposa chega às quartas de final como a única equipe que venceu todos os seus jogos no tempo regulamentar. Para manter o feito e chegar ainda mais longe, o Cruzeiro seguirá com jogadores que reforçaram o time contra o Santos e que já atuaram no Campeonato Mineiro, como Nicolas, Kaiquy Luiz, Rhuan Gabriel, Rayan Lellis e Fernando. GUANABARA CITY X CRUZEIRO Copa São Paulo de Futebol Júnior– Quartas de final (Jogo único)

Data e horário: 18/91/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliviera, São Carlos (SP)

GUANABARA CITY: Samuel; Caleb, Charles, Morais e Gabriel; Thiago, Crysthopher e João Paulo; Jeferson, Matheus Bahia e Catatau. Técnico: Leonardo Diniz.

CRUZEIRO: Vitor Lamounier; Nicolas, Kaiquy Luiz, Kelvin e William; Murilo, Eduardo Pape e Rhuan Gabriel; Rayan Lellis, Baptistella e Fernando. Técnico: Mairon César.

Árbitro: Vinicius Diniz de Camargo

Assistentes: Daniel Souza Silva e Eduarda Gomide Rubio