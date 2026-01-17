Guanabara City x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Cabuloso chega às quartas de final da competição com 100% de aproveitamento e enfrenta a grande surpresa do torneio

A Copinha de 2026 está cada vez mais afunilada e chega com apenas oito equipes para a disputa das quartas de final. No começo da noite deste domingo (18), o Cruzeiro, que tem a melhor campanha do torneio, encara o Guanabara City, uma das grandes surpresas da competição. A partida acontece às 18h30, no Estádio Municipal de São Carlos. Quem passar encara o vencedor de Grêmio e Ceará na semifinal.

A Voz do Esporte já está de prontidão para, a partir de 17h, transmitir ao vivo as emoções desta partida. E com uma equipe de astros. pedro Casagrande narra, com seu enorme talento. Álvaro Martim veste a camisa 10 dos comentároios. Quem reporta todos os detalhes do embate é o inoxidável Vanderlei Lima.