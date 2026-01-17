Grêmio x Ceará (Copinha): onde assistir

Dono de ataque avassalador, Tricolor Gaúcho encara a solidez do Vozão em jogo decisivo / Crédito: Jogada 10

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 prometem emoção neste domingo (18). Grêmio e Ceará se enfrentam às 11h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes do torneio em busca de uma vaga na semifinal. O Grêmio chega com moral elevadíssima após golear o América-RN por 4 a 1 nas oitavas, mantendo sua invencibilidade. Já o Ceará, que despachou o XV de Jaú com um seguro 2 a 0, aposta no equilíbrio de sua equipe. A intenção é frear o ímpeto gaúcho e seguir fazendo história na competição.

Onde assistir A partida entre Grêmio e Ceará, pelas quartas de final da Copinha, terá transmissão ao vivo da Record TV (TV aberta) e do Xsports.

Como chegam Grêmio e Ceará O Tricolor Gaúcho faz uma campanha impecável. Com 19 gols marcados e apenas 3 sofridos, o time apresenta um dos ataques mais eficientes da Copinha. Após liderar seu grupo e passar com autoridade por adversários como Chapecoense e América-RN, o Grêmio entra em campo confiante no seu poder ofensivo para avançar de fase. O Ceará, conhecido como Vozão, cresceu no momento certo da competição. Após avançar em segundo no grupo, a equipe mostrou força nos mata-matas, eliminando o forte Athletico-PR e o XV de Jaú sem sofrer gols nessas partidas. Com uma defesa sólida (também sofreu apenas 3 gols no total), o time cearense tenta neutralizar o Grêmio para chegar à semifinal. Regulamento da Copinha a partir da segunda etapa A Copa São Paulo de Futebol Júnior muda de configuração em sua disputa, da segunda fase até a decisão, e passa a ser em caráter eliminatório e em partida única. Inclusive, caso haja empate no tempo regulamentar dos jogos, a definição da classificação será em disputa de pênaltis.