Grêmio x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 9h15

Dono de ataque avassalador, Tricolor Gaúcho encara a solidez do Vozão em jogo decisivo na Copa São Paulo
As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 prometem emoção neste domingo (18). Afinal, Grêmio e Ceará se enfrentam às 11h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais consistentes do torneio em busca de uma vaga na semifinal.

A Voz do Esporte desperta cedo, toma um café da manhã rápido e já inicia a transmissão, ao vivo, às 9h15. Filipe Souza deixou a balada de lado para estar 100% focado na narração. Adélio Guimarães também dormiu cedo neste sábado (17) para estar em sua melhor forma nos comentários. O mesmo vale para o intrépido Will Ferreira, craque das reportagens do canal.

