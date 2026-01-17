Grêmio atropela o São Luiz com hat-trick de Carlos Vinícius

Grêmio atropela o São Luiz com hat-trick de Carlos ViníciusNo primeiro encontro do técnico Luis Castro com a torcida na Arena, Tricolor faz muito bem o seu dever de casa
Com um primeiro tempo de almanaque e uma segunda etapa protocolar, o Grêmio goleou o frágil São Luiz por 5 a 0, neste sábado (17), na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O Tricolor lidera o Grupo B do Estadual, com seis pontos. Já a equipe de Ijuí está em quinto lugar do A, com apenas dois pontinhos. Carlos Vinícius, com três gols, foi o grande nome do prélio deste fim de semana.
Jogo de um time só
O Grêmio mandou e desmandou na primeira etapa do embate. Assim, construiu uma vantagem com muita facilidade. O São Luiz parecia desnorteado com a arena rival. Thainler, contra, abriu o score. Logo depois, aos 15, Cristaldo centrou para a cabeçada certeira de Carlos Vinícius, centroavante que anotaria mais um, aos 36. Na ocasião, a fera se atirou na pequena área para desviar a pelota para dentro do barbante.
Tricolor diminui o ritmo
Mesmo com três alterações e se preservando para o próximo compromisso, o time da casa não precisou de esforço para continuar atropelando. Aos nove minutos do segundo tempo, Cristaldo ajeitou da entrada da área e acertou um petardo, antes de deixar o espetáculo. Carlos Vinícius, porém, não saiu de cena. Aos 20, o centroavante aproveitou assistência de Willian para anotar o quinto do Imortal do Tricolor.
GRÊMIO 5×0 SÃO LUIZ
Campeonato Gaúcho – 3ª rodada
Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 19h (de Brasília)
Local: Arena, Porto Alegre (RS)
Gols: Thainler, contra, 2’/1ºT (1-0); Carlos Vinícius, 15’/2ºT (2-0); Carlos Vinícius, 32’/1ºT (3-0); Carlos Vinícius, 20’/2ºT (4-0)
GRÊMIO: Grando; Rocha, Martins, Wagner Leonardo e Marlon (Paulista, Intervalo); Arhur, Tiaguinho, Tetê (Roger, Intervalo) e Cristaldo (Willian, 10’/2ºT), Amuzu (Enamorado, Intervalo) e Carlos Vinícius. Técnico: Luis Castro.
SÃO LUIZ: Gabriel; Thainler, Heitor e Duarte (Higor, Intervalo); Escuro (Santiago, 17’/2ºT), Germano (Jesus, Intervalo) e Araújo; Tontini, DG (Hulk, Intervalo) e Santos (Rangel, 29’/2ºT). Técnico: Paulo Henrique Marques
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein
Assistentes: Maira Mastella Moreira e Fábulo Oliveira Diniz
VAR: Rodrigo Brand da Silva
Cartão Amarelo: Santos (SAN)
Cartão Vermelho:
