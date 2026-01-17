Grêmio atropela o São Luiz com hat-trick de Carlos Vinícius

Com um primeiro tempo de almanaque e uma segunda etapa protocolar, o Grêmio goleou o frágil São Luiz por 5 a 0, neste sábado (17), na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O Tricolor lidera o Grupo B do Estadual, com seis pontos. Já a equipe de Ijuí está em quinto lugar do A, com apenas dois pontinhos. Carlos Vinícius, com três gols, foi o grande nome do prélio deste fim de semana.

Jogo de um time só

O Grêmio mandou e desmandou na primeira etapa do embate. Assim, construiu uma vantagem com muita facilidade. O São Luiz parecia desnorteado com a arena rival. Thainler, contra, abriu o score. Logo depois, aos 15, Cristaldo centrou para a cabeçada certeira de Carlos Vinícius, centroavante que anotaria mais um, aos 36. Na ocasião, a fera se atirou na pequena área para desviar a pelota para dentro do barbante.