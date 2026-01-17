Garotada do Flamengo perde mais uma: Volta Redonda 3 a 0

Garotada do Flamengo perde mais uma: Volta Redonda 3 a 0Com um a menos desde os 10 do primeiro tempo, sub-20 joga mal, perde e o placar sai barato. Vaga na semifinal do carioca complicou
O Flamengo, representado pelo seu time sub-20 neste início de Campeonato Carioca, segue sem vencer. Depois de empatar com a Portuguesa em jogo antecipado da quinta rodada e em seguida perder para o Bangu, a equipe voltou a tropeçar. Desta vez, neste sábado, 17/1, no Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, com gols de MV no primeiro tempo e Rafael eDener na etapa final.
Com esse resultado, a derrota deixa o Flamengo em situação bastante complicada no Campeonato Carioca. Mesmo com a possível volta do time principal (que está em pré-temporada) para os três jogos restantes, a chance de classificação para a fase final do Estadual é pequena. Afinal, a equipe soma apenas um ponto, ocupa a penúltima colocação do Grupo B e ainda tem um jogo a mais do que os rivais. Pelo regulamento, apenas os dois primeiros avançam às semifinais.
Por outro lado, para o Volta Redonda, o triunfo mantém a campanha com 100% de aproveitamento, garantindo a liderança do Grupo A. Além disso, mostra que o time tem totais condições de chegar à fase decisiva da competição. Em tempo: jamais na história o Voltaço venceu o Mengo por três ou mais gols.
Flamengo com dez; Voltaço aproveita
Desde o início, o Flamengo começou atabalhoado e nervoso e, além disso, Carbone teve atuação muito ruim. Logo aos dois minutos, cometeu uma falta que rendeu cartão amarelo e, posteriormente, aos dez, fez outra infração, sendo expulso. Com um jogador a menos, o Flamengo seguiu sem encaixe e, consequentemente, o treinador Bruno Pivetti demorou para reorganizar a defesa após a expulsão do lateral esquerdo.
Foi justamente por isso que o Rubro-Negro sofreu o gol. Em um rápido contra-ataque, Catau recebeu lançamento pela verdadeira avenida que se formou no setor esquerdo e, ao olhar para a área, rolou para a entrada de MV, que finalizou para abrir o placar: Voltaço 1 a 0.
A partir daí, o time da casa passou a se posicionar de forma mais defensiva, mesmo atuando com um jogador a mais. Isso fez com que o Flamengo, que, por sua vez, ajustou a defesa com a entrada de Gustavo na lateral, conseguisse ao menos equilibrar um pouco mais o meio de campo. Ainda assim, o Rubro-Negro seguiu sendo arame liso, sem conseguir levar perigo ao goleiro Avelino.
Por outro lado, o Volta Redonda, mesmo administrando o jogo, quase ampliou quando Bruno Barra finalizou no travessão defendido por Léo Nannetti. Já aos 45 minutos, Daniel Alves, pela direita, recebeu de Doulas e mandou uma bomba, exigindo ótima defesa de Avelino. Essa, no entanto, foi a única jogada de real perigo criada pelo Flamengo na etapa.
Por fim, nos acréscimos, o Volta Redonda ainda desperdiçou a chance de fazer o segundo gol. Dener, aparecendo bem pela direita, cabeceou raspando e, por muito pouco, não ampliou o placar.
Segundo tempo
Veio o segundo tempo e o Voltaço ampliou. Aos cinco minutos, em nova falha de marcação, os jogadores do Flamengo ficaram apenas observando a troca de passes do time da casa. No cruzamento, o zagueiro Rafael Augusto apareceu sozinho e cabeceou, deslocando Léo Nannetti: 2 a 0. A sensação era de que o Volta Redonda tinha tudo para golear. Aos dez minutos, chegou a marcar com Ygor Catatau, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. O Flamengo dependia apenas de lampejos do lateral Daniel Alves pela direita e pouca coisa mais. Pior ainda, Catatau marcou outro gol que foi anulado e, aos 35, Waguininho cruzou, e Dener, de cabeça, fez 3 a 0.
Assim, o jogo caminhou para o fim de forma melancólica para uma garotada que, em sua maioria, não deixará saudade na torcida rubro-negra. Resta saber se o time principal voltará contra o Vasco ou se haverá um novo show de horrores.
Próximos jogos
Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Vasco. O jogo será no Maracanã, nesta quarta-feira, 21/1. Com apenas um ponto conquistado em nove possíveis, somente a vitória interessa, ou o time pode ficar eliminado da disputa do Campeonato Carioca. Já o Volta Redonda terá um compromisso duro, também na quarta-feira, diante do Botafogo, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos.
VOLTA REDONDA 3×0 FLAMENGO
Campeonato Carioca – 2ª rodada
Data: 17/1/2026
Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Público Presente: 4.587
Público pagante:4.187
Renda: R$148.930,00
Gols: MV, ’17’/1ºT (1-0); Rafael, 5’/2ºT (2-0); Dener, 35’/2ºT (3-0)
VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silva (Juninho,35’/2ºT), Rafael, Lucas Adell (Henrque,43’/2ºT) e Jean Victor; Bruno Barra, Dener (João Victor, 43’/2ºT), PK (Blanco, 18’/2ºT) e MV (Kauã, 35’/2ºT) e Wagninho. Técnico: Rodrigo Santana.
FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales (Lucas Vieira, 35’/2ºT), Iago Teodoro, João Victor e Carbone; Pablo, Kaio Nobrega (Gusttavo, 20’/1ºT), Daniel Telles (Wanderson,Intervalo), Pablo e Joshua (Ryan Roberto, 35’/2ºT); Guilherme e Alan Santos (David Viana, 22’/2ºR). Técnico: Bruno Pivetti.
Árbitro: Yuri Eulino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Cartoes amarelos: Carbone (FLA)
Cartões vernelhos: Carbone (FLA, 10’/1ºT)