Garotada do Flamengo perde mais uma: Volta Redonda 3 a 0

Com um a menos desde os 10 do primeiro tempo, sub-20 joga mal, perde e o placar sai barato. Vaga na semifinal do carioca complicou / Crédito: Jogada 10

O Flamengo, representado pelo seu time sub-20 neste início de Campeonato Carioca, segue sem vencer. Depois de empatar com a Portuguesa em jogo antecipado da quinta rodada e em seguida perder para o Bangu, a equipe voltou a tropeçar. Desta vez, neste sábado, 17/1, no Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Volta Redonda por 3 a 0, com gols de MV no primeiro tempo e Rafael eDener na etapa final. Com esse resultado, a derrota deixa o Flamengo em situação bastante complicada no Campeonato Carioca. Mesmo com a possível volta do time principal (que está em pré-temporada) para os três jogos restantes, a chance de classificação para a fase final do Estadual é pequena. Afinal, a equipe soma apenas um ponto, ocupa a penúltima colocação do Grupo B e ainda tem um jogo a mais do que os rivais. Pelo regulamento, apenas os dois primeiros avançam às semifinais.

Por outro lado, para o Volta Redonda, o triunfo mantém a campanha com 100% de aproveitamento, garantindo a liderança do Grupo A. Além disso, mostra que o time tem totais condições de chegar à fase decisiva da competição. Em tempo: jamais na história o Voltaço venceu o Mengo por três ou mais gols.

Flamengo com dez; Voltaço aproveita Desde o início, o Flamengo começou atabalhoado e nervoso e, além disso, Carbone teve atuação muito ruim. Logo aos dois minutos, cometeu uma falta que rendeu cartão amarelo e, posteriormente, aos dez, fez outra infração, sendo expulso. Com um jogador a menos, o Flamengo seguiu sem encaixe e, consequentemente, o treinador Bruno Pivetti demorou para reorganizar a defesa após a expulsão do lateral esquerdo. Foi justamente por isso que o Rubro-Negro sofreu o gol. Em um rápido contra-ataque, Catau recebeu lançamento pela verdadeira avenida que se formou no setor esquerdo e, ao olhar para a área, rolou para a entrada de MV, que finalizou para abrir o placar: Voltaço 1 a 0. A partir daí, o time da casa passou a se posicionar de forma mais defensiva, mesmo atuando com um jogador a mais. Isso fez com que o Flamengo, que, por sua vez, ajustou a defesa com a entrada de Gustavo na lateral, conseguisse ao menos equilibrar um pouco mais o meio de campo. Ainda assim, o Rubro-Negro seguiu sendo arame liso, sem conseguir levar perigo ao goleiro Avelino.

Por outro lado, o Volta Redonda, mesmo administrando o jogo, quase ampliou quando Bruno Barra finalizou no travessão defendido por Léo Nannetti. Já aos 45 minutos, Daniel Alves, pela direita, recebeu de Doulas e mandou uma bomba, exigindo ótima defesa de Avelino. Essa, no entanto, foi a única jogada de real perigo criada pelo Flamengo na etapa. Por fim, nos acréscimos, o Volta Redonda ainda desperdiçou a chance de fazer o segundo gol. Dener, aparecendo bem pela direita, cabeceou raspando e, por muito pouco, não ampliou o placar. Segundo tempo Veio o segundo tempo e o Voltaço ampliou. Aos cinco minutos, em nova falha de marcação, os jogadores do Flamengo ficaram apenas observando a troca de passes do time da casa. No cruzamento, o zagueiro Rafael Augusto apareceu sozinho e cabeceou, deslocando Léo Nannetti: 2 a 0. A sensação era de que o Volta Redonda tinha tudo para golear. Aos dez minutos, chegou a marcar com Ygor Catatau, mas o gol foi anulado por impedimento do atacante. O Flamengo dependia apenas de lampejos do lateral Daniel Alves pela direita e pouca coisa mais. Pior ainda, Catatau marcou outro gol que foi anulado e, aos 35, Waguininho cruzou, e Dener, de cabeça, fez 3 a 0.