Fora de casa, Benfica vence o Rio Ave, pelo Português

O Benfica precisou de apenas 25 minutos para vencer o Rio Ave por 2 a 0 e não perder os ponteiros do Campeonato Português de vista, neste sábado (17), no pitoresco Estádio dos Arcos, na bucólica Vila do Conde.

Barreiro, aos 16 minutos do espetáculo, com assistência de Sudakov, abriu o placar para os forasteiros. Aos 26, Ntoi deu uma mão aos lisboetas e marcou contra o próprio patrimônio para decretar o score final do prélio.