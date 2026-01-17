Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora de casa, Benfica vence o Rio Ave, pelo Português

Time lisboeta definiu o triunfo na primeira etapa do embate
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O Benfica precisou de apenas 25 minutos para vencer o Rio Ave por 2 a 0 e não perder os ponteiros do Campeonato Português de vista, neste sábado (17), no pitoresco Estádio dos Arcos, na bucólica Vila do Conde.

Barreiro, aos 16 minutos do espetáculo, com assistência de Sudakov, abriu o placar para os forasteiros. Aos 26, Ntoi deu uma mão aos lisboetas e marcou contra o próprio patrimônio para decretar o score final do prélio.

Com 42 pontos, o Benfica ocupa a terceira posição do Português. Sporting (45) e Porto (49) estão, neste momento, com uma boa vantagem sobre o Encarnado. Já o Rio Ave é o 11º lugar, com 20 pontos.

Na próxima rodada, no dia 25 de janeiro, o Benfica recebe o Estrela Amadora. Na mesma data, o Rio Ave visita o Nacional.

PORTUGUÊS – RODADA 18

Sexta (16/1)

Sporting 3 x 0 Casa Pia

Sábado (17/1)

Gil Vicente 2 x 1 Nacional
AVS 0 x 1 Arouca
Alverca 2 x 1 Moreirense
Rio Ave 0 x 2 Benfica

Domingo (18/1)

12h30 – Santa Clara x Famalicão
15h – Tondela x Braga
17h30 – Vitória de Guimarães x Porto

Segunda (19/1)

17h15 – Amadora x Estoril

