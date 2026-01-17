Fora de casa, Benfica vence o Rio Ave, pelo Português

Fora de casa, Benfica vence o Rio Ave, pelo PortuguêsTime lisboeta definiu o triunfo na primeira etapa do embate
O Benfica precisou de apenas 25 minutos para vencer o Rio Ave por 2 a 0 e não perder os ponteiros do Campeonato Português de vista, neste sábado (17), no pitoresco Estádio dos Arcos, na bucólica Vila do Conde.
Barreiro, aos 16 minutos do espetáculo, com assistência de Sudakov, abriu o placar para os forasteiros. Aos 26, Ntoi deu uma mão aos lisboetas e marcou contra o próprio patrimônio para decretar o score final do prélio.
Com 42 pontos, o Benfica ocupa a terceira posição do Português. Sporting (45) e Porto (49) estão, neste momento, com uma boa vantagem sobre o Encarnado. Já o Rio Ave é o 11º lugar, com 20 pontos.
Na próxima rodada, no dia 25 de janeiro, o Benfica recebe o Estrela Amadora. Na mesma data, o Rio Ave visita o Nacional.
PORTUGUÊS – RODADA 18
Sexta (16/1)
Sporting 3 x 0 Casa Pia
Sábado (17/1)
Gil Vicente 2 x 1 Nacional
AVS 0 x 1 Arouca
Alverca 2 x 1 Moreirense
Rio Ave 0 x 2 Benfica
Domingo (18/1)
12h30 – Santa Clara x Famalicão
15h – Tondela x Braga
17h30 – Vitória de Guimarães x Porto
Segunda (19/1)
17h15 – Amadora x Estoril