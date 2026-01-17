Fluminense perde John Kennedy por lesão e cai para o Boavista

Fluminense perde John Kennedy por lesão e cai para o BoavistaCom time alternativo, Tricolor sofre gol de bola parada no início do segundo tempo, perde a invencibilidade no Campeonato Carioca
O Fluminense conheceu sua primeira derrota no Campeonato Carioca de 2026. Na tarde deste sábado (17), o Tricolor perdeu para o Boavista por 1 a 0, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. Com uma atuação pouco inspirada de sua equipe alternativa e comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas, o time das Laranjeiras não conseguiu superar a forte marcação adversária e o calor de Bacaxá. O resultado negativo custa caro na tabela: o Flu estaciona nos três pontos e cai para a quarta colocação do Grupo A da Taça Guanabara, vendo os rivais se distanciarem no topo.
Baixa importante e primeiro tempo morno
A primeira etapa teve muito equilíbrio e muita dificuldade de criação de ambos os lados. O Tricolor, mesmo com maior posse de bola (73%), trocava passes lentos e encontrava um Boavista bem postado, explorando os contra-ataques com Brunão, que chegou a assustar em chute rente à trave logo no início.
A melhor chance dos visitantes veio com Matheus Reis, em finalização colocada que passou perto. No entanto, a pior notícia para a torcida tricolor não foi o placar zerado, mas sim a lesão de John Kennedy. O atacante sentiu o tornozelo esquerdo após uma dividida aos 41 minutos e precisou ser substituído por Lelê ainda antes do intervalo, virando preocupação para a sequência da temporada.
Fluminense sofre no jogo aéreo e para no travessão
O cenário complicou de vez na volta para o segundo tempo. Logo aos 3 minutos, Isael cobrou escanteio e o zagueiro Gabriel Caran subiu livre para cabecear e vencer Vitor Eudes, abrindo o placar para os donos da casa. Em desvantagem, o time carioca tentou pressionar e rondou a área adversária, mas esbarrou na falta de pontaria e no azar.
A melhor oportunidade de empate surgiu aos 26 minutos, quando Agner cobrou falta na cabeça de Jemmes. O zagueiro finalizou bem, mas a bola explodiu no travessão. Maxi Cuberas ainda tentou dar gás novo ao time com as entradas de Wesley Natã e Léo Jance, mas o Boavista soube “cozinhar” o jogo, segurou o resultado e garantiu seus primeiros três pontos na competição.
Campeonato Carioca – 2ª rodada da Taça Guanabara
Data: 17/01/2026 (sábado)
Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)
Gol: Gabriel Caran, 3’/2ºT (1-0).
BOAVISTA: Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda e Tito (Kadu, 26’/2ºT); Emanuel, Isael (Gabriel Richvicki, 27’/2ºT) e Berê (Bruno Jesus, 36’/2ºT); Brunão, Fellipinho (Khawhan, 35’/2ºT) e Ryan (Fernando, 14’/2ºT). Técnico: Gilson Kleina.
FLUMINENSE: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello e Guilherme Arana (Léo Jance, 39’/2ºT); Wallace Davi (Agner, 18’/2ºT), Otávio (Davi Melo, 37’/2ºT) e Lezcano (Wesley Natã, 20’/2ºT); Matheus Reis, Riquelme Felipe e John Kennedy (Lelê, 45’/1ºT). Técnico: Maxi Cuberas (Auxiliar).
Árbitro: Alan Trindade da Silva
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca
VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus
Cartões Amarelos: Ryan, Cesinha e Gabriel Richvicki (BOA); Wallace Davi, Davi Melo, Jemmes e Riquelme Felipe (FLU).