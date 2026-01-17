Flaco López valoriza 100% de aproveitamento do Palmeiras em meio a rodízio de jogadores

Argentino marcou o gol da vitória alviverde contra o Mirassol e destacou que todos os jogadores estão conseguindo contribuir neste começo de ano

O Palmeiras segue com um começo de temporada perfeito. Na noite deste sábado (17), o Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0 e chegou à sua terceira vitória no Campeonato Paulista, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Além disso, o time alviverde ainda não sofreu gols nesta temporada.

Herói da vitória alviverde, o atacante Flaco López celebrou o feito da equipe neste começo de ano. O argentino destacou que o Palmeiras vem conseguindo vencer os seus jogos com todos os jogadores tendo a oportunidade de atuar nas partidas.