Flaco López valoriza 100% de aproveitamento do Palmeiras em meio a rodízio de jogadores

Flaco López valoriza 100% de aproveitamento do Palmeiras em meio a rodízio de jogadoresArgentino marcou o gol da vitória alviverde contra o Mirassol e destacou que todos os jogadores estão conseguindo contribuir neste começo de ano
O Palmeiras segue com um começo de temporada perfeito. Na noite deste sábado (17), o Verdão venceu o Mirassol por 1 a 0 e chegou à sua terceira vitória no Campeonato Paulista, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Além disso, o time alviverde ainda não sofreu gols nesta temporada.
Herói da vitória alviverde, o atacante Flaco López celebrou o feito da equipe neste começo de ano. O argentino destacou que o Palmeiras vem conseguindo vencer os seus jogos com todos os jogadores tendo a oportunidade de atuar nas partidas.
“Muito importante essa sequência de vitórias que tivemos, está dando para que todo mundo tenha minutagem, para todo mundo se sentir importante”, destacou.
Além disso, Flaco valorizou a vitória contra um adversário que vive um grande momento em sua história. O argentino também enfatizou o fato de conseguir ajudar mais uma vez a equipe, marcando o seu primeiro gol nesta temporada.
“Hoje é uma vitória importante contra um time que vem fazendo bem as coisas. Feliz por ajudar o time. Continuar trabalhando, que vamos jogar o próximo jogo com mais vontade e funcionamento muito melhor”, pontuou.