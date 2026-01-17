Flaco López decide e Palmeiras vence o Mirassol

Flaco López decide e Palmeiras vence o MirassolArgentino marcou já no segundo tempo e garantiu que o Verdão mantivesse o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista
O Palmeiras segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Na noite deste sábado (17), o Alviverde chegou à sua terceira vitória por um gol de diferença ao bater o Mirassol, na Arena Barueri. Flaco López, de cabeça, anotou o único gol do triunfo do Verdão.
Com o resultado, o Palmeiras dorme de forma isolada na liderança da tabela, com nove pontos, esperando a conclusão da rodada para saber se mantém a primeira posição. Já o Leão Caipira chegou à sua segunda derrota consecutiva e segue com três pontos, na oitava colocação.
Na próxima rodada, o Verdão viaja para o interior para encarar o Novorizontino, na terça-feira (20). No dia seguinte, o Mirassol tem mais um duelo contra uma equipe de Série A, já que encara o Bragantino, no Maião.
Palmeiras começa com tudo
O Palmeiras começou a partida pressionando, com um grande volume ofensivo. Logo aos quatro minutos, Giay arriscou da entrada da área, a bola desviou na defesa e passou perto do gol adversário. Na sequência, Marlon Freitas pegou um belo chute de primeira e Walter caiu para fazer boa defesa, além de sair para dividir no rebote. Ainda nos primeiros minutos, o jovem Luis Pacheco tentou surpreender com uma cavadinha, mas o goleiro se recuperou bem para salvar.
Aos poucos, o Mirassol conseguiu se encontrar no jogo e criar suas oportunidades. Depois de um contra-ataque, André Luís recebeu na área, mas chutou fraco. Depois, Neto Moura subiu mais alto em cobrança de escanteio, mas parou em defesa tranquila de Carlos Miguel. O Palmeiras conseguiu chegar com Vitor Roque, que recebeu de Bruno Rodrigues, girou, mas finalizou errado, sem muito trabalho para Walter. O Leão ainda conseguiu chegar com perigo mais uma vez antes do intervalo, em finalização de Shaylon, que mandou para fora.
Flaco López resolve
Ao contrário da primeira etapa, o segundo tempo começou morno, sem grandes oportunidades. O Mirassol conseguiu assustar primeiro, apenas aos 18 minutos. Depois de cobrança de falta na área, a bola sobrou para Neto Moura, que tentou acertar o canto, mas mandou para fora.
Se o jogo estava complicado, quem precisava aparecer conseguiu resolver. Depois de cobrança de falta, Flaco López ganhou de Reinaldo no alto e cabeceou para abrir o marcador, anotando seu primeiro gol no ano. Por pouco, o Leão não conseguiu o empate na sequência. Carlos Eduardo foi lançado por Mugni, invadiu a área, mas chutou para fora. Depois, Flaco López teve sua oportunidade para marcar o segundo, mas parou em Walter. O argentino tentou fazer mais um nos acréscimos, mas mandou para fora. Entretanto, o árbitro apitou na sequência e encerrou a partida.
PALMEIRAS 1 X 0 MIRASSOL
Campeonato Paulista – 3ª rodada
Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, Barueri (SP)
Gol: Flaco López, 26’/2ºT (1-0)
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez (Benedetti, intervalo) e Arthur (Piquerez, 31’/2ºT); Luis Pacheco (Emiliano Martínez, 31’/2ºT0, Marlon Freitas e Maurício; Bruno Rodrigues (Riquelme Fillippi, 11’/2ºT), Ramón Sosa e Vitor Roque (Flaco López, 11’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.
MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura (Renato Marques, 33’/2ºT), Yuri Lara (Lucas Mugni, 27’/2ºT), Eduardo (José Aldo, 13’/2ºT) e Shaylon (Galeano, 13’/2ºT); Alesson (Carlos Eduardo, 27’/2ºT) e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Lucas Canetto Bellote
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Cartôes Amarelos: Abel Ferreira, Ramón Sosa e Carlos Miguel (PAL); Shaylon, João Victor, Renato Marques, Reinaldo e Rafael Guanaes (MIR)