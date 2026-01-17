Em busca da primeira vitória, Atlético terá titulares contra o Tombense

Atlético-MG empartou os dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro de 2026 e encara o Tombense neste domingo (18), às 16h

O Atlético-MG encerrou, neste sábado (17), os ajustes finais para o confronto diante do Tombense, marcado para este domingo (18), às 18h (horário de Brasília), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. A partida, aliás, deve marcar a estreia da equipe principal na temporada sob o comando de Jorge Sampaoli.

A última atividade aconteceu pela manhã, na Cidade do Galo. Nas rodadas iniciais do Estadual, o treinador argentino optou por escalar atletas que tiveram menos espaço no ano passado, como Reinier e Cadu. Além deles, jovens formados na base alvinegra — casos de Vitão, Pascini e Iseppe — também ganharam oportunidades.

Ainda em busca da primeira vitória no Mineiro, o Galo soma dois empates, contra Betim e North. Para o duelo deste fim de semana, alguns reforços que estavam em fase final de preparação física passaram a ser considerados. Inclusive, o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante equatoriano Alan Minda estão nos planos da comissão técnica. Já o volante Maycon, com nome publicado no BID, também fica à disposição.

Assim, a tendência, aliás, é que o Atlético entre em campo com: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.

Uma das principais indefinições envolve Hulk. O atacante, que não atua desde o encerramento da última temporada, pode ou não ser relacionado. Nos últimos meses, a permanência do camisa 7 foi tema de debate interno no clube. Houve, inclusive, conversas com o Fluminense, mas as negociações não avançaram.