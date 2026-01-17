Cuberas analisa derrota e vê lição para a base: “Dominamos o jogo”Auxiliar lamenta falta de criatividade no último terço, explica ausência de Santi Moreno e vê revés como aprendizado para os jovens de Xerém
O Fluminense conheceu sua primeira derrota na temporada ao ser superado pelo Boavista por 1 a 0, neste sábado (17), em Saquarema. Comandando a equipe alternativa enquanto Luis Zubeldía prepara o grupo principal, o auxiliar Maxi Cuberas lamentou o resultado, mas destacou o controle de jogo do Tricolor, apesar da baixa eficiência ofensiva.
“Claro que não foi o resultado que esperávamos. Tivemos o controle da bola e o domínio do jogo, mas não conseguimos conectar no último terço. A diferença foi que eles converteram a bola parada e a gente não conseguiu. Queríamos ganhar hoje, mas agora é seguir trabalhando, na preparação, otimizar os aspectos físicos e táticos para seguir crescendo como equipe e sermos mais competitivos”, analisou Cuberas após a partida.
Situação de Santi Moreno e próximo duelo
O foco agora se volta para o duelo contra o Nova Iguaçu, na próxima quinta-feira (22). Para este confronto, a comissão técnica espera contar com o retorno de Santi Moreno. O jogador foi poupado contra o Boavista devido a dores resultantes de uma pancada sofrida na estreia contra o Madureira.
“Vamos seguir trabalhando e nos próximos dias vamos tomar a decisão de quem vai para esse jogo. Hoje não tivemos o Santi pela dor que está sentindo. Ele será avaliado nos próximos dias e observaremos sua recuperação para decidir”, explicou o treinador.
Cuberas aponta lição para os Moleques de Xerém
A partida em Saquarema teve uma escalação repleta de garotos da base, com nomes como Julio Fidelis, Wallace Davi, Riquelme e Matheus Reis entre os titulares. Para Cuberas, o revés, embora doloroso, é parte fundamental do processo de amadurecimento dessa geração.
“Tudo o que acontece durante a preparação serve para nos fortalecer o grupo, para melhorar os erros e para que os garotos da base cresçam com a experiência, que superem as situações. Temos jogadores fortes mentalmente, sabem que o grupo precisa de jogadores bons, mas também que tenham um mental forte”, concluiu.