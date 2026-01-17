Cuberas analisa derrota e vê lição para a base: “Dominamos o jogo”

Auxiliar lamenta falta de criatividade no último terço, explica ausência de Santi Moreno e vê revés como aprendizado para os jovens de Xerém / Crédito: Jogada 10

O Fluminense conheceu sua primeira derrota na temporada ao ser superado pelo Boavista por 1 a 0, neste sábado (17), em Saquarema. Comandando a equipe alternativa enquanto Luis Zubeldía prepara o grupo principal, o auxiliar Maxi Cuberas lamentou o resultado, mas destacou o controle de jogo do Tricolor, apesar da baixa eficiência ofensiva. “Claro que não foi o resultado que esperávamos. Tivemos o controle da bola e o domínio do jogo, mas não conseguimos conectar no último terço. A diferença foi que eles converteram a bola parada e a gente não conseguiu. Queríamos ganhar hoje, mas agora é seguir trabalhando, na preparação, otimizar os aspectos físicos e táticos para seguir crescendo como equipe e sermos mais competitivos”, analisou Cuberas após a partida.

Situação de Santi Moreno e próximo duelo O foco agora se volta para o duelo contra o Nova Iguaçu, na próxima quinta-feira (22). Para este confronto, a comissão técnica espera contar com o retorno de Santi Moreno. O jogador foi poupado contra o Boavista devido a dores resultantes de uma pancada sofrida na estreia contra o Madureira.