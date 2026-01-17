Cruzeiro supera Santos em jogo eletrizante e avança às quartas da Copinha

Com vitória por 3 a 1 em São Carlos, Raposa garante vaga na próxima fase e encara o surpreendente Guanabara City-GO no domingo / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro garantiu presença nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Santos por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (16), em São Carlos. A classificação foi construída em um segundo tempo cheio de emoção, com quatro gols e muita intensidade. Na próxima fase, a Raposa enfrentará o surpreendente Guanabara City-GO, sensação desta edição da Copinha. O duelo está marcado para domingo (18), mas a Federação Paulista de Futebol só definirá o horário um dia antes. Quem avançar terá pela frente, na semifinal, o vencedor do confronto entre Grêmio e Ceará.

Equilíbrio marca a primeira etapa O início do confronto teve muito equilíbrio e poucas oportunidades claras. As duas equipes até chegaram com perigo, mas pecaram nas finalizações. O lance mais próximo de gol veio do Santos, em cabeceio de Pedro Assis após cobrança de falta, que exigiu atenção da defesa mineira.