Cruzeiro supera Santos em jogo eletrizante e avança às quartas da Copinha

Com vitória por 3 a 1 em São Carlos, Raposa garante vaga na próxima fase e encara o surpreendente Guanabara City-GO no domingo
O Cruzeiro garantiu presença nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Santos por 3 a 1 na noite desta sexta-feira (16), em São Carlos. A classificação foi construída em um segundo tempo cheio de emoção, com quatro gols e muita intensidade.

Na próxima fase, a Raposa enfrentará o surpreendente Guanabara City-GO, sensação desta edição da Copinha. O duelo está marcado para domingo (18), mas a Federação Paulista de Futebol só definirá o horário um dia antes. Quem avançar terá pela frente, na semifinal, o vencedor do confronto entre Grêmio e Ceará.

Equilíbrio marca a primeira etapa

O início do confronto teve muito equilíbrio e poucas oportunidades claras. As duas equipes até chegaram com perigo, mas pecaram nas finalizações. O lance mais próximo de gol veio do Santos, em cabeceio de Pedro Assis após cobrança de falta, que exigiu atenção da defesa mineira.

Explosão de gols no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Cruzeiro não demorou para assumir o controle. Logo no primeiro minuto, Rayan abriu o placar. Pouco depois, aos 12, Fernando ampliou a vantagem celeste com belo chute. O Santos reagiu na reta final e conseguiu diminuir com João Alencar, de cabeça, aos 37 minutos. O gol incendiou o Peixe, que passou a pressionar em busca do empate. Pedro Assis quase marcou novamente de cabeça, mas parou em defesa milagrosa do goleiro Victor. Nos acréscimos, já aos 52 minutos, Pietro aproveitou rebote em contra-ataque e sacramentou a vitória mineira, colocando o Cruzeiro nas quartas de final.

