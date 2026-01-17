Cruzeiro é avassalador na estreia dos titulares e goleia o Uberlândia

Cabuloso pressionou desde o começo da partida e goleou o Alviverde por 5 a 0 no primeiro jogo dos seus principais jogadores na temporada

O Cruzeiro teve a estreia perfeita para os seus titulares nesta temporada. Na noite deste sábado (17), o Cabuloso goleou o Uberlândia por 5 a 0, na primeira vez em que Tite utilizou o seu time principal em 2026. Kaio Jorge e Chrisitan abriram o marcador na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, Wanderson, Lucas Romero e Christian, mais uma vez, fecharam o placar.

Com o resultado, a Raposa alcançou sua segunda vitória consecutiva no estadual, a primeira como mandante. O Cruzeiro lidera o Grupo B da competição, com seis pontos. Já o Alviverde do Triângulo ainda não venceu nenhuma partida e está na lanterna do Grupo A, com dois pontos.