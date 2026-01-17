Cruzeiro é avassalador na estreia dos titulares e goleia o Uberlândia

Cruzeiro é avassalador na estreia dos titulares e goleia o UberlândiaCabuloso pressionou desde o começo da partida e goleou o Alviverde por 5 a 0 no primeiro jogo dos seus principais jogadores na temporada
O Cruzeiro teve a estreia perfeita para os seus titulares nesta temporada. Na noite deste sábado (17), o Cabuloso goleou o Uberlândia por 5 a 0, na primeira vez em que Tite utilizou o seu time principal em 2026. Kaio Jorge e Chrisitan abriram o marcador na primeira etapa. Depois, no segundo tempo, Wanderson, Lucas Romero e Christian, mais uma vez, fecharam o placar.
Com o resultado, a Raposa alcançou sua segunda vitória consecutiva no estadual, a primeira como mandante. O Cruzeiro lidera o Grupo B da competição, com seis pontos. Já o Alviverde do Triângulo ainda não venceu nenhuma partida e está na lanterna do Grupo A, com dois pontos.
Na próxima rodada, o Cabuloso volta a jogar no Mineirão, desta vez para encarar o Democrata de Governador Valadares, na quinta (22). Um dia antes, o Uberlândia recebe o Itabirito, no Parque do Sábia, em busca da sua primeira vitória no Campeonato Mineiro.
CRUZEIRO 5 X 0 UBERLÂNDIA
Campeonato Mineiro – 3ª rodada
Data e hora: 17 de janeiro de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Gols; Kaio Jorge, 15’/1ºT (1-0); Christian, 35’/1ºT (2-0); Wanderson, 1’/2ºT (3-0); Lucas Romero, 13’/2ºT (4-0); Christian, 34’/2ºT (5-0)
CRUZEIRO: Cássio; William (Fagner, 36’/2ºT)), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo, intervalo) e Kaiki; Lucas Silva (Chico da Costa, 36’/2ºT), Lucas Romero (Japa, 26’/2ºT), Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo, 20’/2ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
UBERLÂNDIA: Jefferson Luis; Max Miller, Renan, Rayne (Bryan Diaz, intervalo) e Nathan; Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição (Yuri Ferraz, intervalo); Robinho (Parrudo, 19’/2ºT), Júlio (Ben-Hur, 19’/2ºT) e Ingro (Dudu, intervalo). Técnico: Jorge Castilho.
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Samuel Henrique Soares Silva
VAR: Leonardo Rotondo Pinto
Cartões Amarelos: Jonathan Jesus e Christian (CRU); Max Miller, Renan, Rayne e Júlio (UBE)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.