CR7 passa em branco, mas Al Nassr vence no Sauditão

Crédito: Jogada 10

O Al Nassr reencontrou o caminho da vitória neste sábado (17), ao bater o Al Shabab por 3 a 2, em jogo válido pela 16ª rodada da Liga Saudita (são 34 rodadas). A equipe comandada por Jorge Jesus, com Cristiano Ronaldo entre os titulares, voltou a vencer após quatro rodadas sem triunfos e subiu para o 2º lugar na tabela, agora com 34 pontos, quatro a menos que o líder Al Hilal, que ainda joga na rodada. O resultado reforça a pressão sobre o rival na briga pelo título, mas também expõe a instabilidade recente do time de CR7, que voltou a ter atuação discreta em campo. O jogo começou com o Al Nassr dominando e abrindo vantagem rapidamente. Aos 2 minutos, um gol contra de Balobaida, após uma boa trama ofensiva entre Cristiano Ronaldo e João Félix, colocou os donos da casa à frente. Em seguida, o francês Kingsley Coman marcou um golaço de bicicleta, após cruzamento da esquerda e desvio de Wesley, ampliando o placar para 2 a 0 antes dos 10 minutos. O início promissor, no entanto, não foi suficiente para garantir tranquilidade ao time, que voltou a mostrar fragilidades defensivas.

A partir daí, o Al Shabab reagiu e conseguiu reduzir ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, com um autogolo de Mohamed Simakan. A equipe visitante manteve a pressão e, logo no começo da segunda etapa, empatou com o brasileiro Carlos Junior, aos 8 minutos, após aproveitar uma falha do zagueiro Iñigo Martínez e bater o goleiro Bento. A virada parecia iminente, mas o Al Nassr, mesmo com dificuldades, conseguiu resistir e seguir buscando o resultado.