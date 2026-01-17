Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CR7 passa em branco, mas Al Nassr vence no Sauditão

CR7 passa em branco, mas Al Nassr vence no Sauditão

O Al Nassr reencontrou o caminho da vitória neste sábado (17), ao bater o Al Shabab por 3 a 2, em jogo válido pela 16ª rodada da Liga Saudita
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Al Nassr reencontrou o caminho da vitória neste sábado (17), ao bater o Al Shabab por 3 a 2, em jogo válido pela 16ª rodada da Liga Saudita (são 34 rodadas). A equipe comandada por Jorge Jesus, com Cristiano Ronaldo entre os titulares, voltou a vencer após quatro rodadas sem triunfos e subiu para o 2º lugar na tabela, agora com 34 pontos, quatro a menos que o líder Al Hilal, que ainda joga na rodada. O resultado reforça a pressão sobre o rival na briga pelo título, mas também expõe a instabilidade recente do time de CR7, que voltou a ter atuação discreta em campo.

O jogo começou com o Al Nassr dominando e abrindo vantagem rapidamente. Aos 2 minutos, um gol contra de Balobaida, após uma boa trama ofensiva entre Cristiano Ronaldo e João Félix, colocou os donos da casa à frente. Em seguida, o francês Kingsley Coman marcou um golaço de bicicleta, após cruzamento da esquerda e desvio de Wesley, ampliando o placar para 2 a 0 antes dos 10 minutos. O início promissor, no entanto, não foi suficiente para garantir tranquilidade ao time, que voltou a mostrar fragilidades defensivas.

A partir daí, o Al Shabab reagiu e conseguiu reduzir ainda no primeiro tempo, aos 31 minutos, com um autogolo de Mohamed Simakan. A equipe visitante manteve a pressão e, logo no começo da segunda etapa, empatou com o brasileiro Carlos Junior, aos 8 minutos, após aproveitar uma falha do zagueiro Iñigo Martínez e bater o goleiro Bento. A virada parecia iminente, mas o Al Nassr, mesmo com dificuldades, conseguiu resistir e seguir buscando o resultado.

CR7 empaca na luta por gol 1000

O ponto de virada da partida aconteceu aos 67 minutos, quando o Al Shabab ficou com um jogador a menos após a expulsão de Vincent Sierro, por acúmulo de cartões amarelos. Com superioridade numérica, o Al Nassr voltou a intensificar a pressão e, aos 76 minutos, marcou o gol da vitória: Abdulrahman Ghareeb aproveitou a defesa incompleta do goleiro Marcelo Grohe e finalizou na recarga. O gol, porém, ficou marcado também por um lance polêmico envolvendo Cristiano Ronaldo, que, após passar pelo goleiro adversário, empurrou a cabeça de Grohe para trás. O português pediu desculpas em seguida e ainda abraçou o rival, apaziguando a situação.

O triunfo teve sabor especial para o Al Nassr, mas não para Cristiano Ronaldo, que passou em branco mais uma vez. O atacante segue com 959 gols na carreira profissional e mantém a busca pelo milésimo tento, meta que, segundo projeções, deve ser alcançada entre 2026 e 2027. Ronaldo, que completa 41 anos em fevereiro de 2026, segue sendo a grande referência do clube, mas a equipe ainda precisa de consistência para brigar pelo título até o fim da temporada.

 

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar