Corinthians x São Paulo: onde asssitir, escalações e arbitragem

Timão e Tricolor tentam superar momentos conturbados neste começo de temporada para se manter nas primeiras posições da tabela
Com momentos distintos, mas turbulentos, Corinthians e São Paulo entram em campo para o primeiro Majestoso do ano. O clássico acontece na tarde deste domingo (18), às 16h, na Neo Química Arena, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Dentro de campo, a campanha das duas equipes é parecida. O Timão venceu a Ponte Preta na estreia e perdeu para o Bragantino na última rodada, ocupando a oitava colocação, com três pontos. Já o Tricolor tem a mesma pontuação, mas fez o caminho inverso. Afinal, o time do Morumbis perdeu para o Mirassol na estreia e bateu o São Bernardo em seu último compromisso.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela TNT, na TV fechada, e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Corinthians

Após a derrota para o Bragantino, o Timão passou a viver um momento de maior pressão, já que há uma incerteza se o time já está pronto para jogos contra adversários de elite. Para o clássico, Dorival Júnior ainda não deve contar com Memphis Depay, que voltou a trabalhar recentemente com bola. Porém, o treinador pode optar pelas entradas de Yuri Alberto e Raniele na equipe titular.

Como chega o São Paulo

O Tricolor conseguiu aliviar um pouco da pressão vinda de fora do gramado com a vitória sobre o São Bernardo. Agora, com o impeachment mudar aqui, o São Paulo quer focar apenas dentro de campo, para conseguir entrar na zona de classificação. Hernán Crespo não deve ter novidades em relação ao time que atuou na quinta-feira, com destaque para Calleri, que retornou aos gramados após nove meses de ausência.

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Campeonato Paulista – 3ª rodada
Data e horário: 18/1/2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; André (Raniele), Charles, Carrillo e Breno Bidon; Vitinho (Gui Negão) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cédric Soares, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Ferreira (Tapia) e Luciano. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
