Corinthians x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Timão e Tricolor tentam superar momentos conturbados neste começo de temporada para se manter nas primeiras posições da tabela

Na tarde deste domingo (18), às 16h, com momentos distintos, mas turbulentos, Corinthians e São Paulo entram em campo para o primeiro Majestoso do ano. O clássico ocorre na Neo Química Arena. O duelo é válido pela quarta rodada desta edição do competitivo Campeonato Paulista.

A Voz do Esporte, como de praxe, não perde um detalhe da partida, ao vivo, a partir de 14h30. Nome ideal para um duelo deste porte, Cesar Tavares assume a bronca na narração. Ele contará com o auxílio do arguto comentarista João Miguel Lotufo e do promissor repórter Bruno Nunes.