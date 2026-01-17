Corinthians e Santos firmam acordo e trocam mandos de campo

Corinthians e Santos fecharam um acordo que prevê uma troca de mandos de campo na última semana de janeiro. Assim, o Peixe vai receber o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, casa tradicional do Timão em São Paulo, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Bahia na Vila Belmiro, sede do rival na Baixada Santista.

Ideia foi do presidente do Corinthians

A proposta partiu do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e do executivo Marcelo Paz. O jogo contra o Bahia seria inicialmente na Neo Química Arena no dia 29 de janeiro. Mas, como o Timão vai encarar o Flamengo pela Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, o dirigente pediu antecipação do jogo do Brasileirão para o dia 28. Entretanto, neste dia, a capital paulista já terá uma partida envolvendo grandes torcidas entre o São Paulo e o Flamengo. Por isso, a avaliação foi de que a realização de dois grandes jogos no mesmo dia poderia causar problemas de segurança e de logística.