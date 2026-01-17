Corinthians e Santos firmam acordo e trocam mandos de campo

Corinthians e Santos firmam acordo e trocam mandos de campoSaiba como vai ser esse troca-troca de Peixe e Timão que envolve os campeonatos Paulista e Brasileiro
Corinthians e Santos fecharam um acordo que prevê uma troca de mandos de campo na última semana de janeiro. Assim, o Peixe vai receber o Red Bull Bragantino na Neo Química Arena, casa tradicional do Timão em São Paulo, enquanto o Corinthians vai enfrentar o Bahia na Vila Belmiro, sede do rival na Baixada Santista.
Ideia foi do presidente do Corinthians
A proposta partiu do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e do executivo Marcelo Paz. O jogo contra o Bahia seria inicialmente na Neo Química Arena no dia 29 de janeiro. Mas, como o Timão vai encarar o Flamengo pela Supercopa do Brasil no dia 1º de fevereiro, o dirigente pediu antecipação do jogo do Brasileirão para o dia 28. Entretanto, neste dia, a capital paulista já terá uma partida envolvendo grandes torcidas entre o São Paulo e o Flamengo. Por isso, a avaliação foi de que a realização de dois grandes jogos no mesmo dia poderia causar problemas de segurança e de logística.
Desse modo, Santos x Bragantino – pelo Campeonato Paulista – acontece no domingo, dia 25, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, casa do Timão. E Corinthians x Bahia – pelo Campeonato Brasileiro – será no dia 28, quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, sede do Peixe.
Curiosamente, Santos e Corinthians encaram um ao outro pelo Campeonato Paulista antes desse troca-troca. Afinal, os dois times disputam o jogo do dia 22 de janeiro, às 19h30, na Vila Belmiro.
Ambas as equipes ainda têm outras partidas até a data do acordo de mandos de campo. O Santos encara o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, neste domingo (18/1) , às 20h30. E o Corinthians tem mais dois desafios pelo Paulista. Neste domingo (18/1) recebe o São Paulo na Neo Química Arena, às 16h; e no dia 25/1 joga contra o Velo Clube no Estádio Benito A. Castellano, em Rio Claro, às 20h30.
