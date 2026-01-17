Copinha: Palmeiras vence o Ituano e se classifica para as quartas

Copinha: Palmeiras vence o Ituano e se classifica para as quartasPalmeiras vence o Ituano por 3 a 1 e agora aguarda o vencedor de Ibrachina x Internacional para saber quem enfrenta na próxima fase da Copinha
O Palmeiras derrotou o Ituano por 3 a 1, na manhã deste sábado (17), na Arena Barueri. Assim, avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Jr, a Copinha. O lateral-direito Luis Saboia (17), o meia Victor Gabriel e o atacante Juliano (17) marcaram para o Verdão, enquanto Matheus Rocha descontou para o time de Itu já no apagar das luzes.
Com o resultado, o Palmeiras agora aguarda o vencedor de Ibrachina (SP) x Internacional, que se enfrentam ainda neste sábado. O duelo das quartas de final ainda será marcado pela FPF. Vale lembrar que a grande decisão, como sempre, será realizada no dia 25/1, aniversário da capital paulista.
Verdão faz por merecer o triunfo
Palmeiras e Ituano fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Ituano, aliás, teve mais posse de bola do que o Verdão (54 a 46%). No entanto, o Verdão marcou com Luis Saboia, logo aos dez minutos. num belo chute de fora da área, no ângulo, sem chance para o goleiro. Aos 34, uma falha na saida de bola deu a chance para Victor Gabriel ficar na cara do gol para bater e fazer 2 a 0. Aliás, o meia agora tem cinco gols na competição, igualando o companheiro Sorriso. Entretanto, Jhuan, do Bragantino, é o goleador máximo do torneio, com 6 bolas na rede.
Já o segundo tempo teve outra configuração. Apesar do amplo domínio palmeirense, a parcial terminou com um gol para cada lado. Aos 38, Juliano traingulou com Conceição e fez um belo gol, ampliando. Noúltimo lance do jogo, Matheus Rocha descontou para o Ituano. A etapa complementar, aliás, teve ainda gol anulado de Sorriso, e o Ituano colocando uma bola na trave. Inclusive, o goleiro Gabriel Marques, do Rubro-Negro, fez grandes defesas.
Grêmio x Ceará, e Guanabará City (GO) x Cruzeiro já estão confirmados nas quartas de final, com os respectivos jogos agendados para este domingo (18). Já na semifinal, caso alcance, o Verdão irá medir forças com Bragantino, São Paulo, Botafogo ou IAC (SP).
O Palmeiras conquistou as suas duas Copinhas recentemente, em 2022 e em 2023. Assim, ainda está bem longe do maior campeão, o Corinthians, com 11. São Paulo, Fluminense e Internacional aparecem na sequência. O Verdão, inclusive, tem ainda dois vices (1970 e 2003).