Christian exalta estreia dos titulares do Cruzeiro: “Já botou o ritmo”

Volante anotou dois gols da goleada celeste e destacou como a equipe conseguiu ter uma grande atuação em sua primeira partida em 2026

O Cruzeiro estreou seus titulares na temporada em grande estilo. Na noite deste sábado (17), a Raposa goleou o Uberlândia por 5 a 0, na primeira vez em que Tite escalou o seu time principal. Além do placar elástico, a equipe celeste conseguiu sustentar um ritmo intenso ao longo da partida.

Destaque da partida com dois gols, o volante Christian exaltou a atuação do time. Na sua visão, o Cruzeiro conseguiu se comportar muito bem logo no seu primeiro desafio em 2026, com uma grande pressão ofensiva. Além disso, o volante não escondeu a felicidade por balançar as redes duas vezes.