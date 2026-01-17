Christian exalta estreia dos titulares do Cruzeiro: “Já botou o ritmo”Volante anotou dois gols da goleada celeste e destacou como a equipe conseguiu ter uma grande atuação em sua primeira partida em 2026
O Cruzeiro estreou seus titulares na temporada em grande estilo. Na noite deste sábado (17), a Raposa goleou o Uberlândia por 5 a 0, na primeira vez em que Tite escalou o seu time principal. Além do placar elástico, a equipe celeste conseguiu sustentar um ritmo intenso ao longo da partida.
Destaque da partida com dois gols, o volante Christian exaltou a atuação do time. Na sua visão, o Cruzeiro conseguiu se comportar muito bem logo no seu primeiro desafio em 2026, com uma grande pressão ofensiva. Além disso, o volante não escondeu a felicidade por balançar as redes duas vezes.
“Estou muito feliz de começar o Campeonato com o pé direito, marcando dois gols. Acho que a equipe se comportou muito bem. É o nosso primeiro jogo no Campeonato e o time já botou ritmo, indo para cima o tempo todo. Mas estou muito feliz”, destacou em entrevista ao Canal Premiere.
Para a sequência, Christian espera que o Cruzeiro consiga seguir trabalhando com essa grande força ofensiva. O volante também ressaltou sua especialidade em aparecer na área para marcar gols. Inclusive, na última temporada, o jogador balançou as redes cinco vezes.
“Agora é continuar trabalhando para no próximo jogo a gente continuar fazendo gols, que é uma das minhas características”, pontuou.