Cerro Porteño contrata Vegetti, que deixa o Vasco após quase três anos

O Cerro Porteño anunciou a contratação de Vegetti, atacante do Vasco. O jogador pediu para deixar São Januário na sexta-feira (16/1), e já neste sábado o clube paraguaio formalizou a transferência. O Vasco vai receber 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões) saída de Vegetti, em três parcelas de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões). Além disso, economizará ao deixar de pagar um dos maiores salários do time.
O argentino já estava insatisfeito no Vasco desde que passou a ficar no banco de reserva. E viu na proposta dos paraguaios uma boa oportunidade de um novo fôlego com bom salário nesta reta final de carreira. Afinal, está com 37 anos. Ele acertou o contrato por 3 anos num total de 3,35 milhões de dólares (R$ 18 milhões). Ou seja, vai receber o equivalente a R$ 6 milhões por ano.
Nascido em Santo Domingo, na Argentina, Vegetti chegou ao Vasco em agosto de 2023, saído do Belgrano-ARG, depois de uma carreira na Argentina e no Chile. No clube de São Januário, o atleta atuou em 141 jogos e marcou 60 gols, sendo um dos principais ídolos do time. O seu último jogo pelo Cruzmaltino foi na quinta-feira (15/1) contra o Maricá. O time carioca venceu por 4 a 2.
O Cerro Porteño é um dos dois maiores clubes do Paraguai, ao lado do Olimpia, e é o atual campeão do Torneio Clausura (campeonato nacional). O time vai disputar a Libertadores 2026.
