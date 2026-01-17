Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cerro Porteño contrata Vegetti, que deixa o Vasco após quase três anos

Atacante chegou ao Vasco em agosto de 2023 e atuou em 141 jogos, mas recebeu proposta e pediu pra sair
O Cerro Porteño anunciou a contratação de Vegetti, atacante do Vasco. O jogador pediu para deixar São Januário na sexta-feira (16/1), e já neste sábado o clube paraguaio formalizou a transferência.  O Vasco vai receber 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões) saída de Vegetti, em três parcelas de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões).  Além disso, economizará ao deixar de pagar um dos maiores salários do time.

O argentino já estava insatisfeito no Vasco desde que passou a ficar no banco de reserva. E viu na proposta dos paraguaios uma boa oportunidade de um novo fôlego com bom salário nesta reta final de carreira. Afinal, está com 37 anos. Ele acertou o contrato por 3 anos num total de 3,35 milhões de dólares (R$ 18 milhões). Ou seja, vai receber o equivalente a R$ 6 milhões por ano.

Nascido em Santo Domingo, na Argentina, Vegetti chegou ao Vasco em agosto de 2023, saído do Belgrano-ARG, depois de uma carreira na Argentina e no Chile. No clube de São Januário, o atleta atuou em 141 jogos e marcou 60 gols, sendo um dos principais ídolos do time. O seu último jogo pelo Cruzmaltino foi na quinta-feira (15/1) contra o Maricá. O time carioca venceu por 4 a 2. 

O Cerro Porteño é um dos dois maiores clubes do Paraguai, ao lado do Olimpia, e é o atual campeão do Torneio Clausura (campeonato nacional). O time vai disputar a Libertadores 2026.

