Cerro Porteño contrata Vegetti, que deixa o Vasco após quase três anos

O Cerro Porteño anunciou a contratação de Vegetti, atacante do Vasco. O jogador pediu para deixar São Januário na sexta-feira (16/1), e já neste sábado o clube paraguaio formalizou a transferência. O Vasco vai receber 1,5 milhão de dólares (R$ 8 milhões) saída de Vegetti, em três parcelas de 500 mil dólares (R$ 2,6 milhões). Além disso, economizará ao deixar de pagar um dos maiores salários do time.

O argentino já estava insatisfeito no Vasco desde que passou a ficar no banco de reserva. E viu na proposta dos paraguaios uma boa oportunidade de um novo fôlego com bom salário nesta reta final de carreira. Afinal, está com 37 anos. Ele acertou o contrato por 3 anos num total de 3,35 milhões de dólares (R$ 18 milhões). Ou seja, vai receber o equivalente a R$ 6 milhões por ano.