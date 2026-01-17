CBF convoca clubes da Série A para alinhar critérios de arbitragem

Entidade promove reuniões técnicas para apresentar novas tecnologias, como o impedimento semiautomático, e profissionalização dos árbitros / Crédito: Jogada 10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) quer alinhar os ponteiros antes que a bola role para o Campeonato Brasileiro de 2026. A entidade convocou todos os 20 clubes da Série A para uma série de palestras técnicas, que ocorrerão entre os dias 21 e 25 de janeiro. O objetivo da convocação é esclarecer aspectos técnicos e disciplinares da competição às vésperas da estreia, marcada para o dia 28. Impedimento semiautomático e novas regras A Comissão de Arbitragem busca um alcance amplo nestes encontros. O convite não se restringe aos jogadores, mas se estende a treinadores, membros das comissões técnicas e até dirigentes. A pauta inclui atualizações das regras do jogo e debates sobre procedimentos disciplinares.

O grande destaque, porém, é a tecnologia. A CBF vai apresentar detalhes sobre a implementação do impedimento semiautomático, a grande novidade para a temporada 2026. As palestras terão duração de 45 minutos e serão ministradas por instrutores credenciados, com datas e locais definidos pelos próprios clubes para facilitar a logística.