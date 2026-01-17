Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Casimiro e Ronaldo comandam jogo pré-jogo da Kings League Nations

Time da Cazé TV vai enfrentar equipe da Kings League, que será comandada pelo Fenômeno, antes da final entre Brasil e Chile
Como parte da programação oficial da Kings League Nations, a tradicional partida festiva que antecede a final do torneio terá um formato especial este ano. O amistoso contará com Casimiro e Ronaldo como líderes de seus times, atuando nos papéis de presidentes e capitães, que contará com criadores de conteúdo, personalidades, amigos e convidados.

A partida acontece neste sábado (17/1), no Allianz Parque, em São Paulo, e mantém a tradição da Kings League de realizar um confronto especial para celebrar o torneio e sua comunidade.

O Time Ronaldo estará sendo formado majoritariamente por presidentes da Kings League e convidados próximos ao ex-jogador, em uma escalação com clima de galácticos. Já o Time CazéTV contará com jogadores da CazéTV FC, time finalista de três edições da Copa ACERJ. Além disso, contará com criadores do Aqueles Caras, entre outros integrantes da CazéTV.

Aliás, o jogo será disputado no formato oficial da modalidade, com regras e dinâmica características da competição. Além disso, uma lista de ex-jogadores profissionais também participará do evento. O evento tem início a partir das 18h e os ingressos estão à venda no site kingsleague.pro.

