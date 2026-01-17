Casimiro e Ronaldo comandam jogo pré-jogo da Kings League Nations

Time da Cazé TV vai enfrentar equipe da Kings League, que será comandada pelo Fenômeno, antes da final entre Brasil e Chile

Como parte da programação oficial da Kings League Nations, a tradicional partida festiva que antecede a final do torneio terá um formato especial este ano. O amistoso contará com Casimiro e Ronaldo como líderes de seus times, atuando nos papéis de presidentes e capitães, que contará com criadores de conteúdo, personalidades, amigos e convidados.

A partida acontece neste sábado (17/1), no Allianz Parque, em São Paulo, e mantém a tradição da Kings League de realizar um confronto especial para celebrar o torneio e sua comunidade.