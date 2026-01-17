Carlos Vinícius exalta pré-temporada: “17 dias de trabalho sem parar”

Centroavante consolidou um hat-trick no triunfo do Tricolor sobre o frágil São Luiz / Crédito: Jogada 10

O Grêmio goleou o São Luiz por 5 a 0, neste sábado (17), na Arena, pela rodada 3 do Campeonato Gaúcho. O centroavante Carlos Vinícius foi o nome do prélio ao marcar três gols neste massacre. O desempenho, segundo a fera, é fruto de uma boa pré-temporada do Imortal em 2026. “Feliz por iniciar o ano já com gols, mais ainda por ajudar a equipe enquanto o trabalho é árduo. São 16 ou 17 dias sem parar. Temos que fazer uma pré-temporada com jogos oficiais, é importante para a equipe”, disse, sobre estes compromissos pelo Estadual, antes do Brasileirão.

Em seguida, Carlos Vinícius festejou os seus gols e deixou claro para a torcida tricolor. O Grêmio tem um “9” de muita qualidade.

“Fico feliz. Futebol de alto nível é difícil de colocar meta. É preciso avaliar o adversário, jogo a jogo. A felicidade do centroavante é fazer gol, e trabalho para continuar marcando”, disse o centroavante do Grêmio. Com uma assistência e uma boa na trave, Tetê foi outro destaque do embate. Aliás, a goleada sobre o São Luiz foi a primeira vez que o meia-atacante se apresentou para a torcida do Grêmio como jogador profissional do clube. Formado pelo Imortal, ele havia cedo para o futebol europeu. Por lá, jogou por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e Panathinaikos, antes de, enfim, regressar ao Tricolor. “Muito contente por estar na presença da torcida. Me sinto mais animado. Agora é continuar vencendo, focar no próximo jogo e treinar forte”, disse, então, Tetê.