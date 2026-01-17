Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Capivariano x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Macaca, na lanterna, busca, fora de casa, os primeiros pontos nesta edição do Campeonato Paulista
Capivariano e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (17), no Estádio Carlos Colnaghi, em embate válido pela rodada 3 desta edição do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h30. A Macaca, com duas derrotas, está na lanterna do Estadual. Já o time da casa fez 50% do trabalho. Assim, com três pontos, está em 11º lugar.

A Voz do Esporte não marca bobeira e transmite o prélio, ao vivo, a partir de 17h. A narração está sob a responsabilidade de Diego Mazur. As análises ficam para o comentarista Diogo Martim. Já a reportagem caiu nas mãos do craque internacional André Bachá.

