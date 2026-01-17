Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bragantino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h15

Bragantino x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h15

Ambas as equipes seguem com 100% de aproveitamento na Copa São Paulo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado (17), às 18h30 (de Brasília), o São Paulo enfrenta o Bragantino, pelas oitavas de final da Copinha 2026. O jogo acontece no Estádio Municipal Walter Ribeiro, na cidade de Sorocaba, localizada a cerca de 90 km da capital paulista. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Botafogo x IAC, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais cedo – às 16h30 (de Brasília), na cidade de Taubaté.

A Voz do Esporte inicia os trabalhos às 17h15, ao vivo, com uma equipe de grandes feras. Pedro Casagrande veste a camisa 10 da narração, com  Adélio Guimarães nos comentários e David Silva nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar