Bragantino x Botafogo-SP, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h45

Massa Bruta tem tudo para manter os 100% de aproveitamento. Mas a Pantera vem faminta no Paulistão

Red Bull Bragantino e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo (19), em duelo válido pela terceira rodada desta edição do Campeonato Paulista. A bola rola às 18h15, no Cícero de Souza Marques. O Massa Bruta é o vice-líder, com seis pontos. Já a Pantera está em 13º lugar, com apenas dois.

A Voz do Esporte não marca touca e transmite o embate, ao vivo, a partir de 16h45. Ricardo Froede já avisou em suas redes sociais que vai narrar o prélio. Clayton Santos também divulgou que será o comentarista da partida. Já a reportagem está nas mãos do craque internacionalista André Bachá.