Bayern vira e goleia o RB Leipzig. Sem concorrência na Alemanha!

Após sair para o intervalo perdendo por 1 a 0, Bávaros massacram e vencem por 5 a 1. Com o resultado, abrem 11 pontos de vantagem na ponta / Crédito: Jogada 10

Neste sábado, 17/1, o Bayern visitou o RB Leipzig pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe bávara foi para o intervalo na Red Bull Arena perdendo por 1 a 0, com gol do atacante brasileiro Rômulo. No retorno para o segundo tempo, porém, houve um verdadeiro massacre. Gnabry deixou tudo igual, Kane virou o placar e, nos sete minutos finais, o Bayern marcou mais três gols, com Tah, Pavlović e Olise. No fim, uma vitória contundente por 5 a 1 diante de um dos melhores times da Alemanha. Com o resultado, nada indica que o Bayern deixará escapar mais um título da Bundesliga. Com 16 vitórias e dois empates, o time segue invicto, chega aos 50 pontos e abre 11 de vantagem sobre o Borussia Dortmund. Já o RB Leipzig, que ainda sonhava com voos mais altos, soma 32 pontos e ocupa a quarta colocação. Agora, o objetivo da equipe é garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, já que o título está fora de alcance.

Homenagem do Leipzig ao ídolo Kampl Antes do início do jogo, o RB Leipzig fez uma homenagem ao apoiador Kevin Kampl. O esloveno de 35 anos, considerado um dos maiores ídolos da torcida, pediu para deixar o clube após a morte de um irmão e, além disso, a doença do pai. Diante desse cenário, ele resolveu dar um tempo na carreira para cuidar da família. Kampl defendeu o clube de 2017 até o início de janeiro deste ano, somando, ao todo, 280 partidas e 10 gols. Ademais, o meio-campista tem 28 jogos pela seleção da Eslovênia e fez sucesso também no RB Salzburg (2012–2014) e no Bayer Leverkusen (2015–2017), além de ter tido um período discreto no Borussia Dortmund, em 2015.

Comoo Bayern goleou Em campo, o Leipzig fez um ótimo jogo no primeiro tempo. Mesmo diante do “bicho-papão” da Alemanha, a equipe foi para o intervalo com mais posse de bola (51%), além de registrar o dobro de finalizações em relação ao adversário (8 a 4) e, consequentemente, vantagem de 1 a 0 no placar. Logo no início da partida, Rômulo entrou sozinho na área e chutou cruzado, tentando deslocar Neuer. No entanto, o goleiro esticou o pé e salvou o que seria o primeiro gol do Leipzig. Pouco depois, aos seis minutos, a equipe quase ampliou quando, após boa jogada pela direita, o cruzamento encontrou Nusa. Contudo, o atacante acabou sendo bloqueado no exato momento da finalização. Apesar de alguns bons ataques do Bayern, principalmente em chutes de fora da área que, ainda assim, não levaram grande perigo, o Leipzig seguia bem encaixado em campo e, desse modo, chegou ao gol aos 20 minutos. Nusa avançou pela esquerda, percebeu a infiltração do lateral Raum e, então, cruzou rasteiro para a conclusão de Rômulo. O ex-Athletico-PR, mesmo com a marcação em cima, conseguiu se antecipar e abrir o marcador. Após ficar atrás no placar, o Bayern passou a ter mais posse de bola; porém, tirando um lance isolado com Gnabry, não criou chances claras.

Entretanto, o cenário mudou no segundo tempo. Com mais força física e marcação alta, o Bayern conseguiu o empate aos cinco minutos. Em um desses momentos de pressão, Gnabry recebeu pela direita e finalizou para deixar tudo igual. Embora o Leipzig tentasse voltar ao ataque, impulsionado pela torcida, o Bayern passou a ser superior e, assim, começou a rondar com mais frequência a área dos donos da casa. Por fim, em uma falha da zaga, Harry Kane apareceu livre na área e chutou para virar a partida. Foi, portanto, a primeira vez que a defesa deu espaço ao artilheiro inglês. E, como esperado, ele não perdoou. Nos últimos dez minutos, a porteira abriu. Aos 37, Tah fez de cabeça. Aos 40, Pavlovic, oportunismta, marcou o quarto. Enfim, deu tempo para Olise,aos 43, fechar um jogo em que, pelo primeiro tempo, em nada indicava que terminaria em goleada.