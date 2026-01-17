Atlético x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragemCom titulares e estreia de Renan Lodi, Galo tenta desencantar no estadual contra o lanterna de sua chave
O domingo (18) marca a busca do Atlético-MG pela primeira vitória na temporada. O Galo recebe o Tombense às 18h (de Brasília), na Arena MRV, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O confronto é crucial para as duas equipes, que ainda não venceram na competição.
O Atlético soma dois empates até aqui e entra pressionado para convencer sua torcida. Já o Tombense vive situação delicada: com uma derrota e um empate, a equipe do interior figura na lanterna do Grupo B e tenta surpreender na capital para iniciar uma reação.
Onde assistir
A partida entre Atlético-MG e Tombense, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, terá transmissão do Sportv (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Atlético
Para buscar o primeiro triunfo, o técnico Jorge Sampaoli deve mandar a campo seus principais jogadores pela primeira vez. A grande atração é a provável estreia do lateral Renan Lodi. A situação do atacante Hulk segue indefinida, mesmo após o encerramento das negociações com o Fluminense, e ele é dúvida. O ataque deve ser comandado por Dudu e Rony.
Como chega o Tombense
O Tombense chega a Belo Horizonte tentando se encontrar no campeonato. O técnico Cristóvão Borges não tem novos desfalques e a tendência é que repita a base da equipe que enfrentou o Cruzeiro na rodada anterior. A aposta é na manutenção do entrosamento para tentar segurar o ímpeto dos donos da casa.
ATLÉTICO-MG X TOMBENSE
Campeonato Mineiro – 3ª rodada
Data e hora: 18 de janeiro de 2026 (domingo), às 18h (de Brasília)
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
TOMBENSE: Douglas; Júlio Henrique, Wesley, Roger Carvalho e Xavier; Wanderson Barros, João Vitor e Pedro Oliveira; Ronald, Jefferson Renan e Júlio César. Técnico: Cristóvão Borges.
Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
Assistentes: Magno Arantes Lira e Fernanda Nandrea Gomes Antunes
VAR: Michel Patrick Costa Guimarães
Onde assistir: Sportv e Premiere