Acordo em andamento: Luiz Gustavo com os dois pés no Athletico

Sem clube desde janeiro deste ano, após defender o São Paulo, volante de 38 anos parte para o Paraná / Crédito: Jogada 10

O Athletico Paranaense está encaminhando a contratação do volante Luiz Gustavo. Desde janeiro deste ano, o jogador está em clube, após dois anos no São Paulo. Assim, o vínculo deve ser até dezembro deste ano, como reforço para a temporada. Aos 38 anos, Luiz Gustavo tem sólida carreira no exterior. Afinal, ganhou reconhecimento pelo futebol vigoroso e técnico, obtendo vários títulos. Inclusive, ele conquistou uma taça da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique em 2012/2013.

Nascido em 23 de julho de 1987 em Pindamonhangaba, no interior paulista, Luiz Gustavo construiu seus primeiros anos de carreira no Nordeste. Começou a jogar no CRB, em Maceió, e só saiu de Alagoas quando teve a chance de ingressar no futebol europeu. Foi em 2007, quando, aos 20 anos, passou a defender o Hoffenheim, na Alemanha.

Dali ele passou por Bayern e Wolfsburg; e seguiu para o Marselha, na França. Então, em 2019, atuou no Fenerbahçe, clube que fica no lado asiático de Istambul, a curiosa cidade turca que está em dois continentes (Europa e Ásia). Em 2022, passou a jogar no clube saudita Al-Nassr. E voltou para o Brasil em janeiro de 2024, assumindo vaga no São Paulo, onde ficou até janeiro deste ano de 2026. Luiz Gustavo também atuou na Seleção Brasileira num amistoso em 2011, quando estreou com a Canarinho; na Copa das Confederações em 2013 e na Copa do Mundo em 2014. Problema de saúde prejudicou Luiz Gustavo no São Paulo Pelo Tricolor Paulista, o volante conquistou a Supercopa do Brasil, no começo de 2024. Ele entrou em campo em 59 jogos, fez 6 gols e deu uma assistência. O número baixo de partidas foi por causa de um problema de saúde. Afinal, ele teve um tromboembolismo pulmonar, que o afastou dos gramados entre abril e outubro.