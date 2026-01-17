“Uma loucura”, diz Matías Herrera ao projetar final da Kings League contra o Brasil

Goleiro do Chile celebra classificação sobre a Espanha, mostra confiança diante da pressão da torcida brasileira e reforça foco total na decisão / Crédito: Jogada 10

A classificação histórica do Chile para a final da Kings League Nations ainda ecoa no vestiário chileno. Após eliminar a favorita Espanha na semifinal, o goleiro Matías Herrera conversou com o J10 e descreveu o clima de euforia do elenco, além de projetar a grande decisão contra o Brasil, marcada para este sábado (17/1), às 18h, no Allianz Parque. Segundo o arqueiro, a comemoração após a vitória foi intensa, refletindo o momento vivido pela seleção, que chega à final invicta mesmo sendo considerada uma das surpresas da competição.

“É uma loucura. Uma loucura, exatamente como tem sido depois de cada jogo. Quer dizer, estamos vivendo um dia de cada vez, sem grandes acontecimentos, e depois comemoramos, tudo. Uma loucura, uma loucura”, afirmou Herrera, ao comentar o ambiente no vestiário após o triunfo sobre os espanhóis.

Apesar do peso do adversário eliminado, o goleiro revelou que o grupo chileno entrou em quadra acreditando plenamente na classificação. Mesmo reconhecendo a dificuldade do confronto, a confiança foi determinante para chegar à decisão. “Estávamos convencidos de que poderíamos ter vencido, embora soubéssemos que a Espanha era muito difícil, e vocês puderam ver no jogo que foi um pouco complicado para nós. Estávamos todos focados em vencer e chegar à final, que é amanhã”, destacou. Allianz lotado não assusta Agora, o desafio será ainda maior. Afinal, o Chile terá pela frente o Brasil, atual campeão da Kings League Nations, jogando em casa e diante de cerca de 40 mil torcedores no Allianz Parque. Para Herrera, no entanto, o fator torcida não é algo que assuste o elenco.