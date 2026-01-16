Zidane avança em conversas para comandar a seleção da França

FFF já negocia com o ex-técnico do Real Madrid, mesmo com anúncio do sucessor de Deschamps previsto só após a Copa de 2026 / Crédito: Jogada 10

Embora o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, tenha afirmado que o substituto de Didier Deschamps só será anunciado após o fim de seu ciclo, previsto para depois da Copa do Mundo de 2026, a entidade já se movimenta nos bastidores para definir o próximo treinador da seleção. Segundo o jornal francês ‘L’Équipe’, a FFF já iniciou conversas com Zidane, ex-técnico do Real Madrid, e considera o acordo apenas uma questão de tempo. LEIA MAIS: Flamengo conta com ajuda de Paquetá para resolver impasse com West Ham

Ambas as partes já demonstraram publicamente interesse em uma parceria, e a expectativa é que o ex-jogador assuma o comando da França em um futuro próximo.