Zidane avança em conversas para comandar a seleção da França

Zidane avança em conversas para comandar a seleção da FrançaFFF já negocia com o ex-técnico do Real Madrid, mesmo com anúncio do sucessor de Deschamps previsto só após a Copa de 2026
Embora o presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, tenha afirmado que o substituto de Didier Deschamps só será anunciado após o fim de seu ciclo, previsto para depois da Copa do Mundo de 2026, a entidade já se movimenta nos bastidores para definir o próximo treinador da seleção. Segundo o jornal francês ‘L’Équipe’, a FFF já iniciou conversas com Zidane, ex-técnico do Real Madrid, e considera o acordo apenas uma questão de tempo.
Ambas as partes já demonstraram publicamente interesse em uma parceria, e a expectativa é que o ex-jogador assuma o comando da França em um futuro próximo.
Um dos pontos em discussão no momento é a formação da comissão técnica de Zidane, que está sem clube desde que deixou o Real Madrid ao fim da temporada 2020/21. Em sua passagem pelo futebol espanhol, ele comandou a equipe em 265 partidas e conquistou 11 títulos, incluindo três Champions.
Enquanto isso, Deschamps segue à frente da seleção francesa desde 2012 e deve encerrar sua trajetória ao término do contrato, após 14 anos no cargo. O próprio treinador anunciou a decisão no início da temporada 2025/26. Porém, ele deixou claro que seu foco é tentar conquistar mais uma Copa do Mundo antes da despedida.