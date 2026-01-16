Weverton frisa motivo para aceitar a oferta do Grêmio: ”O que me trouxe foi a grandeza”

O Grêmio apresentou o goleiro Weverton, seu quarto reforço da temporada, nesta sexta-feira (16), no auditório da Arena. O experiente arqueiro será o novo camisa 1 do Imortal. Em um dos primeiros questionamentos da coletiva, ele explicou a razão por ter aceitado a proposta do clube gaúcho “O que me trouxe aqui foi a grandeza do Grêmio. Quando chega uma oportunidade, de um projeto, da forma que o Dutra desenhou, acho que mostra o tamanho e a ambição desse clube. Sou movido a desafios, e me sinto muito preparado para esse. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz, espero que eu possa construir uma linda história aqui, assim como foi no passado.””, esclareceu Weverton.

“Você conhece um projeto pela seriedade e a importância que as pessoas tratam. O Grêmio me apresentou isso: seriedade, competitividade e responsabilidade. Eu estou feliz de estar aqui, e acredito que teremos sucesso nos próximos anos”, complementou o novo camisa 1. Em seguida, ele argumentou que não acredita já estar na reta final da sua carreira e não fez uma previsão de quando deve ocorrer o seu primeiro jogo pela equipe. “Eu tenho 38 anos e muita lenha para queimar, muita alegria para dar para o torcedor do Grêmio. O Fábio (do Fluminense) é um grande exemplo de quanto um goleiro dedicado é capaz de atuar em alto nível, com 45 anos. Eu tive uma lesão simples na mão, mas já estou 100%. Abri mão das minhas férias para estar bem. A hora da estreia quem decidirá é o treinador. Sei da concorrência que tem aqui. Me sinto bem, recuperado e treinando em alto nível”, detalhou o goleiro.

Weverton enaltece relevância, torcida e tratamento do Grêmio Além disso, o novo arqueiro também valorizou a influência e a importância dos torcedores e do estádio do Tricolor gaúcho. Além de pontuar o viés humano do clube, ressaltou a competência do elenco que o time gaúcho tem à disposição “Eu joguei muitas vezes contra o Grêmio. Sei da força da torcida e da Arena. Agora, tendo eles do nosso lado, tenho certeza que iremos nos fortalecer e brigar por títulos. O Grêmio tem força e é capaz. Com trabalho mostraremos. A característica do lado humano. Um clube nunca pode tratar as pessoas como um prestador de serviços. O Palmeiras sempre trata as pessoas do jeito mais humano possível. Percebi isso aqui também”, concluiu Weverton. O Imortal, aliás, passou a desejar a contratação do experiente goleiro a partir do momento em que surgiu uma indecisão sobre a permanência dos dois principais goleiros do seu elenco, ainda no ano passado. O clube gaúcho teve sucesso nas tratativas com o Palmeiras pela sua liberação, mesmo com a resistência inicial.