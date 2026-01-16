Weverton desembarca em Porto Alegre para assinar com o Grêmio

Após liberação do Palmeiras, goleiro sacramenta acerto com o Imortal, passará por exames médicos e assinará contrato de três anos

Após a sua chegada à capital do Rio Grande do Sul, o planejamento é de que a apresentação de Weverton ocorra ainda nesta sexta-feira (16), na Arena. O interesse do Tricolor gaúcho no experiente jogador, aliás, teve início ainda na temporada passada. A contratação do arqueiro avançou depois de o Palmeiras concordar em liberá-lo e sem custos ao Imortal.

O goleiro Weverton, de 38 anos, desembarcou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (16), para concluir sua transferência para o Grêmio. Os próximos passos para o arqueiro serão realizar exames médicos nas instalações do Imortal . Caso receba a aprovação do departamento médico, na sequência, assinará contrato de três anos com o clube gaúcho.

Em dezembro do ano passado, quando surgiu o interesse do Tricolor gaúcho, a expectativa era de que o Alviverde fizesse jogo duro. Especialmente porque ele seguia nos planos do clube paulista, mas sofreu uma fissura na mão direita em outubro de 2025. Além disso, o seu substituto, Carlos Miguel, ganhou a vaga de titular com boas atuações.

Destravamento das negociações entre Grêmio e Palmeiras

Posteriormente, o fato de Weverton perder espaço lhe incomodou. O Verdão compreendeu o desejo do goleiro em voltar a jogar e chegou a um desfecho positivo nas tratativas com o Grêmio. Com a indefinição da permanência dos principais goleiros no elenco, o Imortal decidiu se resguardar e escolher candidatos a substituí-los.

No perfil que o clube traçou, a prioridade era por um arqueiro experiente e o primeiro jogador da lista foi exatamente Weverton ,com o intuito de que assumisse a titularidade. Além disso, Gabriel Grando seguiu no clube e renovou o seu contrato. Por enquanto, Tiago Volpi continua no Tricolor gaúcho e esteve entre os 11 iniciais no último jogo, a derrota para o São José, na Arena.