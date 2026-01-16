Volta Redonda x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Voltaço, que estreou com vitória, vem com moral para encarar o Flamengo, ainda em busca de seu primeiro triunfo no Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Flamengo vai para o seu terceiro compromisso na competição. Será neste sábado (17/1), quando a equipe sub-20 do Rubro-Negro vai a campo contra o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A bola rola às 21h30 (de Brasília), então vejamos como chegam as equipes para o duelo na Cidade do Aço. Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026 Como chega o Volta Redonda O Volta Redonda, quarto colocado do Grupo A, estreou com o pé direito no Campeonato Carioca. Mesmo com um a menos desde o primeiro tempo, a equipe do técnico Rodrigo Santana venceu o Boavista por 1 a 0, graças a gol marcado por PK. Marquinhos, porém, recebeu dois amarelos nos acréscimos da etapa inicial e deixou o Voltaço com dez em campo. No entanto, a equipe foi guerreira e soube segurar a pressão para sair com os três pontos. Sem Marquinhos, suspenso, a tendência é que Oswaldo Blanco entre em seu lugar. Rodrigo Santana, então, projetou o duelo contra o Flamengo, já que não há tempo para celebrar, segundo o próprio. “Não dá nem tempo de comemorar muito. Vamos trabalhar com os pés no chão. Minha preocupação é recuperar os jogadores já para o nosso próximo compromisso. Sabemos o quanto é difícil enfrentar o Flamengo, mas temos ciência também que todo ponto ou vitória conquistada em casa será fundamental para nossa classificação”, frisou.

Como chega o Flamengo Com um empate e uma derrota até o momento no Carioca, o Flamengo aparece, assim, na terceira colocação do Grupo B, com um ponto. Junto com a Portuguesa (do Grupo A), os times são os únicos que já jogaram duas vezes na competição, já que se enfrentaram em jogo adiantado da quinta rodada. E, para enfrentar o Volta Redonda, o técnico Bruno Pivetti tem o desfalque de Johnny Góes. Durante a derrota por 2 a 1 para o Bangu, na última quarta (14/1), o lateral-esquerdo sofreu um problema no ombro esquerdo, passando por cirurgia na última quinta (15/1). Dessa forma, ele dará lugar a Gusttavo, que entrou na sua vaga ainda no primeiro tempo contra o Bangu. VOLTA REDONDA x FLAMENGO Campeonato Carioca – 2ª rodada

Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 21h30 (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell e Jean Victor; Bruno Barra, Dener, PK, MV e Oswaldo Blanco; Ygor Catatau. Técnico: Rodrigo Santana.

FLAMENGO: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago Teodoro, João Souza e Gusttavo; Pablo, Lucas Vieira, Guilherme Gomes, Joshua e Douglas Telles; Wallace Yan. Técnico: Bruno Pivetti.

Árbitro: Yuri Eulino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto (RJ) e Gustavo Mota Correia (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Onde assistir: SporTV e Premiere