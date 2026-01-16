Vídeo! Botafoguenses mudam música e expõem ruptura com Marlon Freitas até em uniforme

Vídeo! Botafoguenses mudam música e expõem ruptura com Marlon Freitas até em uniformeArquibancada reage à saída ao Palmeiras e, em primeiro jogo da temporada, retira o nome do meia de música sobre a conquista da Libertadores
A saída de Marlon Freitas para o Palmeiras ainda dói no Botafogo — e a torcida fez questão de mostrar isso logo no início da temporada. Na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca, o volante deixou de ser lembrado como herói e passou a simbolizar uma ruptura mal digerida nas arquibancadas.
O recado mais claro veio da música que celebra a conquista da Libertadores de 2024, a mais importante do clube até aqui. Isso porque torcedores atualizaram a canção e substituíram o nome de Marlon Freitas pelo de Savarino, com o estádio inteiro já acompanhando a nova versão.
As manifestações não se limitaram apenas ao canto nas arquibancadas e se estenderam às vestimentas. Assim como na canção, um torcedor também atualizou a personalização da camisa que anteriormente levava apenas o nome de “Magic Freitas” com o acréscimo da frase: “Nem Judas foi tão fdp”.
Agora, o trecho é cantado da seguinte forma: “[…] Buenos Aires invadi, a história vivi; Com o Telles, Savarino, Junior Santos e Luiz […]”.
COM O TELLES, SAVARINO, JUNIOR SANTOS E LUIZDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags