Vídeo! Botafoguenses mudam música e expõem ruptura com Marlon Freitas até em uniforme

Arquibancada reage à saída ao Palmeiras e, em primeiro jogo da temporada, retira o nome do meia de música sobre a conquista da Libertadores

A saída de Marlon Freitas para o Palmeiras ainda dói no Botafogo — e a torcida fez questão de mostrar isso logo no início da temporada. Na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa no Estádio Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Carioca, o volante deixou de ser lembrado como herói e passou a simbolizar uma ruptura mal digerida nas arquibancadas.

O recado mais claro veio da música que celebra a conquista da Libertadores de 2024, a mais importante do clube até aqui. Isso porque torcedores atualizaram a canção e substituíram o nome de Marlon Freitas pelo de Savarino, com o estádio inteiro já acompanhando a nova versão.