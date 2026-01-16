Veja o que disse Harry Massis Júnior, novo presidente do São Paulo, após impeachment de Julio Casares

Dirigente fez rápido pronunciamento após a reunião do Conselho Deliberativo / Crédito: Jogada 10

O novo presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior, fez um rápido pronunciamento no Estádio do Morumbis após a votação que sacramentou o afastamento de Julio Casares da presidência do clube. O dirigente afirmou que está triste e não gostaria de assumir o clube da maneira como foi. “Hoje não é um dia simples para o clube. É um dia de responsabilidade. Assumo a presidência com muito respeito à história da instituição. E principalmente à torcida, que é o maior patrimônio que temos. Todos sabem que vivemos um momento difícil. Existem investigações em andamento e elas precisam ser tratadas com seriedade, calma, respeito às instituições e ao direito de defesa das pessoas envolvidas”, disse o novo mandatário Tricolor em suas primeiras palavras.

O dirigente ainda prometeu um clube competitivo na sua gestão, com duração prevista até o final do ano, quando novas eleições ocorrem. “O que posso dizer com clareza é que o clube vai continuar competindo, honrando sua camisa e sua história. A presidência que começa hoje tem um compromisso simples e firme: cuidar do clube, proteger a instituição e agir com responsabilidade e transparência. Não é hora de discurso vazio”.

Entenda como foi a votação do impeachment de Julio Casares no São Paulo O Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou o impeachment de Julio Casares em reunião na noite desta sexta-feira (16) no Estádio do Morumbis. Foram 188 votos favoráveis ao afastamento do dirigente, 45 contrários e dois em branco. Eram necessários 171 votos pela aprovação do impeachment. A reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo iniciou no começo da noite, por volta das 18h30 (de Brasília). Por volta das 19h, houve a contagem de presentes na votação. Havia rumores de que apoiadores de Casares não marcariam presença no Morumbis para que a reunião não tivesse o quórum mínimo (75% dos conselheiros, ou seja, 191 de 254) exigido para a sua realização. No total, 235 conselheiros marcaram presença na reunião. Vale lembrar que a votação ocorreu em formato híbrido, ou seja, presencial e online, de forma secreta. Por volta das 20h30, a reunião teve fim e deu início à votação, em formato totalmente online. Havia a expectativa que a votação ocorresse em cédulas depositadas em urnas, mas ficou definido pelo formato completamente digital para que não houvesse confusão entre os votantes que marcaram presença no Morumbis e os que participaram à distância.