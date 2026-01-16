Vasco aceita vender Rayan, mas quer 50 milhões de euros do Bournemouth

O Vasco tem o interesse em segurar Rayan ao menos até o meio do ano. Esse período coincide com o início da temporada da Europa e os clubes tendem a investir mais. O Cruz-Maltino entende que o atacante vai se valorizar muito até lá, ainda mais se for convocado pela Seleção Brasileira. O jogador esteve na lista de pré-convocados na última Data Fifa e ser lembrado por Carlo Ancelotti é uma questão de tempo.

A vitória do Vasco sobre o Maricá foi ofuscada pelo clima de despedida que pairava sobre Rayan. A comemoração emocionada, principalmente no segundo gol marcado, indicou que aquela partida poderia ser a última do jogador que é cria do clube e da Barreira. Rayan já tomou a decisão de defender o Bounermouth e agora aguarda o desfecho da negociação por parte do Cruz-Maltino.

Dessa forma, o Vasco busca convencer Rayan a permanecer, argumentando que a chance de ir para um gigante europeu, sonho do atacante, é bastante real daqui a alguns meses. No entanto, o jogador parece estar irredutível sobre a decisão. A promessa de minutos imediatos na Premier League seduziu o jovem atleta de 19 anos, sem contar o alto salário, mais que o dobro do que recebe no Cruz-Maltino, além de um contrato de cinco anos. O fato de Bournemouth ser uma cidade litorânea que tem praia e um clima mais ameno, também pesaram pelo sim ao clube inglês.

Vasco quer 50 milhões de euros

Vale destacar que o Vasco ainda não recebeu uma proposta formal. Os valores ainda estão sendo discutidos. O Bournemouth acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), mais alguns bônus por metas que poderia aumentar o valor em mais 15 milhões de euros. No entanto, muitos desses gatilhos seriam difíceis de serem batidos. Além disso, existe uma discussão sobre a porcentagem do Cruz-Maltino em uma futura venda.

O Vasco possui atualmente 60% dos direitos econômicos de Rayan. O jogador tem 30%, enquanto os empresários possuem 10%. Portanto, dos 35 milhões de euros fixos que o Bournemouth estaria disposto a pagar, o clube ficaria com 21 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Pouco pelo potencial do atacante. Por isso o Cruz-Maltino insiste em receber 50 milhões de euros para a transferência ser finalizada. A negociação segue e não tem data para terminar.