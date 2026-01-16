Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco aceita vender Rayan, mas quer 50 milhões de euros do Bournemouth

Vasco aceita vender Rayan, mas quer 50 milhões de euros do Bournemouth

Atacante já deu o aval pela negociação e agora os clubes estão em negociação. Cruz-Maltino tem apenas 60% dos direitos do jogador
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A vitória do Vasco sobre o Maricá foi ofuscada pelo clima de despedida que pairava sobre Rayan. A comemoração emocionada, principalmente no segundo gol marcado, indicou que aquela partida poderia ser a última do jogador que é cria do clube e da Barreira. Rayan já tomou a decisão de defender o Bounermouth e agora aguarda o desfecho da negociação por parte do Cruz-Maltino.

O Vasco tem o interesse em segurar Rayan ao menos até o meio do ano. Esse período coincide com o início da temporada da Europa e os clubes tendem a investir mais. O Cruz-Maltino entende que o atacante vai se valorizar muito até lá, ainda mais se for convocado pela Seleção Brasileira. O jogador esteve na lista de pré-convocados na última Data Fifa e ser lembrado por Carlo Ancelotti é uma questão de tempo.

LEIA MAIS: Vegetti aceita proposta e pede para sair do Vasco

Dessa forma, o Vasco busca convencer Rayan a permanecer, argumentando que a chance de ir para um gigante europeu, sonho do atacante, é bastante real daqui a alguns meses. No entanto, o jogador parece estar irredutível sobre a decisão. A promessa de minutos imediatos na Premier League seduziu o jovem atleta de 19 anos, sem contar o alto salário, mais que o dobro do que recebe no Cruz-Maltino, além de um contrato de cinco anos. O fato de Bournemouth ser uma cidade litorânea que tem praia e um clima mais ameno, também pesaram pelo sim ao clube inglês.

Vasco quer 50 milhões de euros

Vale destacar que o Vasco ainda não recebeu uma proposta formal. Os valores ainda estão sendo discutidos. O Bournemouth acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), mais alguns bônus por metas que poderia aumentar o valor em mais 15 milhões de euros. No entanto, muitos desses gatilhos seriam difíceis de serem batidos. Além disso, existe uma discussão sobre a porcentagem do Cruz-Maltino em uma futura venda.

O Vasco possui atualmente 60% dos direitos econômicos de Rayan. O jogador tem 30%, enquanto os empresários possuem 10%. Portanto, dos 35 milhões de euros fixos que o Bournemouth estaria disposto a pagar, o clube ficaria com 21 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Pouco pelo potencial do atacante. Por isso o Cruz-Maltino insiste em receber 50 milhões de euros para a transferência ser finalizada. A negociação segue e não tem data para terminar.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar