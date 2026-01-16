Udinese x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

A 21ª rodada do Campeonato Italiano está chegando com tudo. E, logo às 11h (de Brasília) deste sábado (17/1), a líder Inter de Milão vai a campo para enfrentar a Udinese, décima colocada, em jogo no Bluenergy Stadium, em Údine. Saibamos, então, como chegam os times para este grande jogo na Itália.

Como chega a Udinese

Após um período de instabilidade entre o fim de 2025 e o começo de 2026, a Udinese voltou aos trilhos. Assim, já não perde há duas partidas. No entanto, depois de vencer em visita ao Torino (2 a 1), a equipe do técnico Kosta Runjaic empatou em 2 a 2 com o Pisa, em casa, após estar vencendo por 2 a 1.

Os Bianconeri, dessa forma, aparecem na décima colocação, com 26 pontos, ficando mais próximo de vagas europeias do que de lutar contra o rebaixamento. Em casa, aliás, o time já não sabe o que é perder há três rodadas. No entanto, no que tange jogos contra a Inter em Údine, são três derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco confrontos – todos pela Serie A.

Como chega a Inter de Milão

Carregando uma invencibilidade de oito jogos (sete vitórias) na Serie A, a Inter se estabelece como principal candidata ao título italiano. Afinal, surge na primeira posição, com 46 pontos. São três a mais que o arquirrival Milan, que tem 43 com os mesmos 20 jogos.

O técnico Cristian Chivu, porém, segue com um importante desfalque. Com problema muscular, Hakan Çalhanoglu fica fora de ação pelo segundo jogo seguido. Além dele, Di Gennaro, Dumfries e Palacios seguem como desfalques. De acordo com a imprensa europeia, Sucic deve começar jogando no lugar do turco, ainda que Zielinski seja opção.