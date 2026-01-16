Sem reforços, Jorge Jesus expõe incômodo no Al Nassr: “Fizeram muitas asneiras”Técnico português admite erros de planejamento, rebate críticas internas e defende elenco antes de jogo pelo Campeonato Saudita
Ao seu melhor estilo, Jorge Jesus escancarou nesta sexta-feira (16) sua insatisfação com os bastidores do Al Nassr e voltou a cobrar reforços. Apesar da janela de transferências aberta em janeiro, o clube ainda não anunciou contratações, o que, segundo o treinador, reflete erros cometidos no planejamento esportivo.
Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Al Shabab, neste sábado (17), pelo Campeonato Saudita, o português adotou um tom firme e direto. Embora tenha reconhecido as dificuldades do mercado, Jesus afirmou que decisões equivocadas tomadas anteriormente agora cobram um preço alto da equipe.
“Gostaria de ter mais jogadores, mas não está fácil. Fizeram muitas asneiras e agora estamos a pagar”, afirmou o treinador, sem esconder o desconforto com a situação.
Jesus também reagiu às críticas internas e negou qualquer enfraquecimento da diretoria de futebol. O técnico rebateu rumores sobre um suposto congelamento de poderes de José Semedo, CEO do Al Nassr e homem de confiança de Cristiano Ronaldo, além do diretor esportivo Simão Coutinho.
“Hoje culpam o Semedo e o Simão pelos resultados. Amanhã, a culpa será minha. Esse tipo de campanha só serve para nos tirar da briga pelo título”, declarou, sem esconder a insatisfação com parte da imprensa local.
Em defesa dos jogadores
Porém, apesar do clima de cobrança, o treinador saiu em defesa de jogadores do elenco. Um deles foi o goleiro Nawaf Al-Aqidi, expulso de maneira surpreendente no clássico contra o Al Hilal. Para Jesus, o arqueiro segue como referência no país e tem futuro garantido.
“Ele é o melhor goleiro saudita e será titular na Copa do Mundo de 2026”, cravou.
Atualmente, o Al Nassr ocupa a segunda colocação do Campeonato Saudita, sete atrás do líder Al Hilal. Já o Al Shabab aparece apenas em 14º lugar.