Sem reforços, Jorge Jesus expõe incômodo no Al Nassr: “Fizeram muitas asneiras”

Em entrevista coletiva antes do confronto contra o Al Shabab, neste sábado (17), pelo Campeonato Saudita, o português adotou um tom firme e direto. Embora tenha reconhecido as dificuldades do mercado, Jesus afirmou que decisões equivocadas tomadas anteriormente agora cobram um preço alto da equipe.

Ao seu melhor estilo, Jorge Jesus escancarou nesta sexta-feira (16) sua insatisfação com os bastidores do Al Nassr e voltou a cobrar reforços. Apesar da janela de transferências aberta em janeiro, o clube ainda não anunciou contratações, o que, segundo o treinador, reflete erros cometidos no planejamento esportivo.

“Gostaria de ter mais jogadores, mas não está fácil. Fizeram muitas asneiras e agora estamos a pagar”, afirmou o treinador, sem esconder o desconforto com a situação.

Jesus também reagiu às críticas internas e negou qualquer enfraquecimento da diretoria de futebol. O técnico rebateu rumores sobre um suposto congelamento de poderes de José Semedo, CEO do Al Nassr e homem de confiança de Cristiano Ronaldo, além do diretor esportivo Simão Coutinho.

“Hoje culpam o Semedo e o Simão pelos resultados. Amanhã, a culpa será minha. Esse tipo de campanha só serve para nos tirar da briga pelo título”, declarou, sem esconder a insatisfação com parte da imprensa local.

Em defesa dos jogadores

Porém, apesar do clima de cobrança, o treinador saiu em defesa de jogadores do elenco. Um deles foi o goleiro Nawaf Al-Aqidi, expulso de maneira surpreendente no clássico contra o Al Hilal. Para Jesus, o arqueiro segue como referência no país e tem futuro garantido.