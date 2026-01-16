Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo renova com Ryan Francisco, joia de 19 anos

Jovem atacante, que se recupera de grave lesão no joelho, assina novo vínculo, agora válido até dezembro de 2029
O São Paulo anunciou nesta sexta-feira (16/1) a renovação contratual com o atacante Ryan Francisco, de 19 anos. A joia, afinal, assinou novo vínculo, agora previsto para o fim de 2029. Antes, seu contrato ia até 30 de novembro de 2028.

Ryan, aliás, segue se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento, realizado em julho de 2025, se deu para reconstrução do ligamento cruzado e regularização de lesão meniscal. Ao site oficial do clube, ele celebrou a renovação.

“Estou muito feliz pela renovação, e seguirei focado na minha recuperação para poder retornar o mais rápido possível para ajudar o São Paulo. Felizmente, tudo tem andado bem e me sinto melhor a cada dia. E essa renovação me motiva muito para seguir neste processo de retorno, porque mostra a confiança que o São Paulo tem em mim nesse momento de recuperação”, disse o jovem.

Então, por estar machucado, Ryan ainda não estreou em 2026. Ele integra o elenco principal desde fevereiro de 2025, após a conquista da Copinha, quando foi o goleador e eleito o melhor jogador da competição, com dez gols. Pelo time principal do Tricolor, Ryan disputou 16 partidas e balançou as redes três vezes.

Confira o anúncio do São Paulo

“Estou muito feliz pela renovação, e seguirei focado na minha recuperação para poder retornar o mais rápido possível para ajudar o São… pic.twitter.com/22504dHroh

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 16, 2026

