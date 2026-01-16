Santos aposta em lateral da base e não irá ao mercado após saída de Souza

Santos aposta em lateral da base e não irá ao mercado após saída de SouzaVinicius Lira disputará a posição com Escobar em meio a ajuste no caixa do clube
O Santos não pretende ir ao mercado para fazer uma reposição à vaga deixada por Souza. O lateral-esquerdo deixou o clube no começo da semana após se transferir para o Tottenham, por 15 milhões de euros, cerca de R$ 98 milhões. A aposta alvinegra é dar mais espaço para Vini Lira, que disputará a posição com Escobar.
De acordo com o portal “Diário do Peixe”, o Peixe entende que Juan Pablo Vojvoda pode aproveitar o jogador, já quee ele possui as características necessárias para estar no time. Diante da necessidade de ajuste do seu caixa, o Santos não descartou a venda de Souza, por entender que havia uma reposição dentro do elenco. Inclusive, Rafael Gonzaga, outro atleta do sub-20, deve ser a terceira opção no elenco.
Nas primeiras partidas do Campeonato Paulista, Escobar atuou como titular, e Lira só entrou nos minutos finais do clássico contra o Palmeiras. Afinal, o jovem não realizou a pré-temporada junto com o elenco principal, pois estava no time que disputa a Copinha. Com a venda de Souza, o jogador voltou imediatamente para Santos.
Vinicius Lira estreou na equipe profissional alvinegra no ano passado e realizou três partidas no Campeonato Paulista. O lateral chegou a ser relacionado para algumas partidas do Brasileirão na reta final da temporada, mas não teve a chance de entrar em campo.
