Santos aposta em lateral da base e não irá ao mercado após saída de Souza

O Santos não pretende ir ao mercado para fazer uma reposição à vaga deixada por Souza. O lateral-esquerdo deixou o clube no começo da semana após se transferir para o Tottenham, por 15 milhões de euros, cerca de R$ 98 milhões. A aposta alvinegra é dar mais espaço para Vini Lira, que disputará a posição com Escobar.

De acordo com o portal “Diário do Peixe”, o Peixe entende que Juan Pablo Vojvoda pode aproveitar o jogador, já quee ele possui as características necessárias para estar no time. Diante da necessidade de ajuste do seu caixa, o Santos não descartou a venda de Souza, por entender que havia uma reposição dentro do elenco. Inclusive, Rafael Gonzaga, outro atleta do sub-20, deve ser a terceira opção no elenco.