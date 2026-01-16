Saiba valores e como comprar ingressos pra final da Kings League Nations

Em sua segunda edição, a Copa do Mundo da Kings League pode marcar o bicampeonato da Seleção Brasileira. Afinal, atual campeã, a Canarinho garantiu vaga na final após vencer o México na semifinal. Do outro lado, o Chile chega embalado depois de surpreender e eliminar a Espanha, uma das favoritas ao título, assegurando presença inédita na decisão.

O Allianz Parque, em São Paulo (SP), será o palco da grande final da Kings League Nations 2026 neste sábado (17/01). Brasil e Chile se enfrentam às 18h (horário de Brasília) para decidir o campeão mundial da modalidade, em um duelo que promete casa cheia e clima de decisão.

Os ingressos para a final estão disponíveis exclusivamente no site oficial da Eventim, com todo o processo realizado de forma online. Aliás, ao todo, cerca de 40 mil entradas foram colocadas à venda para o confronto decisivo.

A organização informou que o QR code de acesso, por meio do Eventim.PASS, ficará disponível apenas à meia-noite do dia do evento. A recomendação é que o público chegue com antecedência, já que os portões do Allianz Parque serão abertos às 16h (de Brasília).

Os valores dos ingressos para a final da Kings League Nations

Para a decisão, todos os setores do estádio já estão liberados, com valores que variam de R$ 38,50 a R$ 330,00, buscando atender diferentes perfis de torcedores. Nos setores laterais Leste e Oeste, os ingressos do anel inferior custam R$ 330,00 a inteira e R$ 165,00 a meia-entrada, enquanto no anel superior os valores são de R$ 165,00 a inteira e R$ 82,50 a meia.

Já nos setores atrás dos gols, Norte e Sul, o anel inferior tem ingressos a R$ 220,00 a inteira e R$ 110,00 a meia-entrada. Por fim, no anel superior, os preços mais acessíveis aparecem, com inteira a R$ 77,00 e meia-entrada a R$ 38,50.