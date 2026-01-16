Saiba nova função de Mário Bittencourt no Fluminense

Ex-presidente agora foca suas atenções para o mercado de transferêcias, mas no geral sua função segue similar ao do ano passado

“Mário vai ocupar o cargo de diretor geral do clube. Vai ajudar o futebol, Laranjeiras, esporte olímpico e todos os outros departamento. Ele tem muita experiência, fez uma gestão muito bem sucedida e vai continuar nos ajudando bastante”, revelou Montenegro.

A dúvida sobre a função de Mário Bittencourt no Fluminense foi sanada nesta sexta-feira (16). O novo presidente do Tricolor, Mattheus Montenegro, revelou em coletiva no CT Carlos Casilho, que o ex-mandatário é o diretor geral do clube. Na prática, as funções de cada um não variam tanto com relação ao ano passado, quando o atual presidente era vice.

Sendo assim, a divisão entre Mário e Mattheus continua similar com a do triênio anterior. Montenegro se mantém focado em temas institucionais, como a criação da SAF, da liga com a LFU e a gestão do Regime Centralizado de Execuções (RCE). No entanto, agora está imerso no dia a dia do futebol. Por outro lado, Bittencourt volta suas atenções para o futebol. Inclusive, o ex-presidente recebeu a missão de ficar à frente da atuação do clube na janela de transferência.

Além deles, o diretor executivo Paulo Angioni e o chefe de scout Ricardo Corrêa ficam em contato com o mercado, recebem indicações de jogadores e fazem sondagens. Novo vice geral, Ricardo Tenório também está mais presente no planejamento do futebol.

Por fim, Mattheus Montenegro afirmou anteriormente que não desejava fazer grandes mudanças no comando do futebol, o que se confirmou nesta sexta-feira.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.