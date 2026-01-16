Romário tira Pedro do radar da Seleção e redesenha a camisa 9 para Copa do Mundo

Sem o rubro-negro, o Baixinho indicou outros dois nomes que atuam no futebol nacional com condições de assumir o ataque no Mundial

A declaração do astro chamou atenção, pois Pedro desponta como nome favorito de parte majoritária dos brasileiros para vaga à Copa do Mundo. O próprio Romário já fez apelo pela convocação do atacante rubro-negro, mas reconheceu que sua leitura mudou a partir do cenário atual.

Romário reconsiderou a avaliação sobre Pedro e disse que não convocaria o atacante do Flamengo se a Copa do Mundo fosse hoje. Campeão mundial com a Seleção, o Baixinho ponderou sobre a carência ofensiva canarinho e indiciou Kaio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, como uma das alternativas viáveis para resolução do problema.

“Se a Copa do Mundo fosse hoje, eu levaria o Kaio Jorge, do Cruzeiro. Pedro não, hoje não. Se me perguntassem isso lá atrás, eu responderia (que sím), mas hoje não. Caiu muito. Talvez ainda não seja um jogador pronto para ser responsável para ser o 9 da Seleção”, opinou durante o evento da Romário TV, no Rio.

Kaio Jorge foi citado como reflexo dessa mudança de visão, sobretudo pela temporada de 2025. O atacante terminou o ano passado como artilheiro do Brasileirão, com 26 gols em 46 partidas, se destacando como principal nome ofensivo da Raposa. O atleta, aliás, esteve no radar do Flamengo nesta janela de transferências.

Pedro, Kaio Jorge e… Hulk

O Baixinho também apostou na experiência do ídolo do Atlético-MG para avaliar sobre o momento do futebol nacional. Ainda que esteja muito distante do auge e em tratativas para deixar o Galo, o veterano recebeu elogios do ex-jogador, que fez um contraponto com atletas mais jovens.

“Existe uma dificuldade, independentemente do jogador ser ídolo ou não, de entender que está na hora de terminar a carreira. Se tratando de um ídolo, como o Hulk, tenho certeza que não está na hora. Ele ainda tem muito futebol. E é um cara que se fosse convocado hoje, tenho certeza de que faria coisas muito melhor do que alguns mais jovens vêm fazendo”, disse.