Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate faz sondagem ao Botafogo por Joaquín Correa

River Plate faz sondagem ao Botafogo por Joaquín Correa

Atacante entrou na mira do clube argentino, que já contratou no futebol brasileiro o volante Aníbal Moreno e o lateral-esquerdo Viña
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após contratar dois jogadores que atuavam no futebol brasileiro, o River Plate tem outro nome na mira. A pedido do técnico Marcelo Gallardo, o clube argentino fez uma sondagem ao Botafogo pelo atacante Joaquín Correa. Ainda não há proposta, mas o Glorioso está aberto a ouvir sobre o interesse dos Millonarios, de acordo com o “ge”.

LEIA MAIS: Botafogo, com time alternativo, estreia no Carioca com vitória

No fim do ano passado, o jogador esteve na mira do São Paulo, que também sinalizou o desejo de contar com Savarino e Vitinho. Contudo, uma possível troca de jogadores não avançou entre os dois clubes.

Correa chegou ao Botafogo na janela extraordinária aberta para a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano passado. O argentino não entrou em acordo com a Inter de Milão e ficou livre no mercado, desembarcando no Rio de Janeiro sem custos para o Alvinegro.

Até o momento, o atacante disputou 25 partidas pelo Fogão, com apenas dois gols marcados, ambos no empate com o Santos pelo Brasileirão de 2025. Correa tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2027.

Aliás, o River Plate acertou as contratações de Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, e Matías Viña, do Flamengo, para 2026.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar