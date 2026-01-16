River Plate faz sondagem ao Botafogo por Joaquín Correa

River Plate faz sondagem ao Botafogo por Joaquín CorreaAtacante entrou na mira do clube argentino, que já contratou no futebol brasileiro o volante Aníbal Moreno e o lateral-esquerdo Viña
Após contratar dois jogadores que atuavam no futebol brasileiro, o River Plate tem outro nome na mira. A pedido do técnico Marcelo Gallardo, o clube argentino fez uma sondagem ao Botafogo pelo atacante Joaquín Correa. Ainda não há proposta, mas o Glorioso está aberto a ouvir sobre o interesse dos Millonarios, de acordo com o “ge”.
No fim do ano passado, o jogador esteve na mira do São Paulo, que também sinalizou o desejo de contar com Savarino e Vitinho. Contudo, uma possível troca de jogadores não avançou entre os dois clubes.
Correa chegou ao Botafogo na janela extraordinária aberta para a disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano passado. O argentino não entrou em acordo com a Inter de Milão e ficou livre no mercado, desembarcando no Rio de Janeiro sem custos para o Alvinegro.
Até o momento, o atacante disputou 25 partidas pelo Fogão, com apenas dois gols marcados, ambos no empate com o Santos pelo Brasileirão de 2025. Correa tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2027.
Aliás, o River Plate acertou as contratações de Aníbal Moreno, ex-Palmeiras, e Matías Viña, do Flamengo, para 2026.