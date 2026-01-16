Real Madrid x Levante: onde assistir, escalações e arbitragem

Em momento muito conturbado na temporada, o Real Madrid recebe o Levante neste sábado (17), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Como chega o Real Madrid

O clube merengue volta suas atenções ao Campeonato Espanhol após perder o título da Supercopa da Espanha para o Barcelona e da eliminação para o Albacete nas oitavas de final da Copa do Rei. Sob o comando de Álvaro Arbeloa, que assumiu o cargo após a demissão de Xabi Alonso, o time vai em busca dos três pontos para seguir na briga pela liderança de La Liga.

O Real Madrid abre a 20ª rodada na segunda posição, com 45 pontos, e vem de quatro vitórias nas últimas cinco rodadas do Campeonato Espanhol. Mesmo assim, a diferença para o líder Barcelona é de quatro pontos.

Além disso, o time não poderá contar com Mbappé, que agravou sua lesão no joelho esquerdo na final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona. Assim, ele se junta a Éder Militão no departamento médico do clube. Outra baixa para o jogo deste sábado é o atacante Brahim Díaz está ausente por conta da disputa da Copa Africana de Nações.