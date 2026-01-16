PSG vence Lille e vai dormir na liderança do Campeonato Francês

PSG vence Lille e vai dormir na liderança do Campeonato FrancêsCom dois gols de Dembélé e um de Barcola, time parisiense chega a 42 pontos e assume o topo da Ligue 1, à espera do jogo do Lens
O Campeonato Francês tem um novo líder, pelo menos por enquanto. Nesta sexta-feira (16), o PSG venceu o Lille por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, e vai dormir na liderança da Ligue 1. Ousmane Dembélé foi o grande destaque com dois gols, enquanto Barcola completou a vitória nos minutos finais da partida.
Com o resultado, o PSG chegou a 42 pontos e assumiu o topo da tabela. A vantagem sobre o Lens, grata surpresa da temporada francesa, agora é de dois pontos.
Contudo, o Lens, que encerrou o primeiro turno do Campeonato Francês como líder da competição, ainda entra em campo neste sábado (17) e pode recuperar a liderança. Ao mesmo tempo, o clube vem de nove vitórias consecutivas na Ligue 1, a maior da história da equipe do norte da França, que dá demonstrações de que o PSG não terá vida fácil para conquistar mais uma edição do torneio nacional.
O Lens recebe o Auxerre neste sábado (17), às 13h (de Brasília), e somente a vitória interessa para recuperar a liderança da Ligue 1.
Além disso, o PSG conseguiu se recuperar da eliminação na Copa da França para o Paris FC, na última segunda-feira (12).
Por outro lado, o Lille desperdiçou a oportunidade de encostar na briga pela ponta da tabela e segue com os mesmos 32 pontos. Porém, a equipe pode perder até duas posições no decorrer desta 18ª rodada.
Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês
Sexta-feira (16/1)
Monaco 1×3 Lorient
PSG 3×0 Lille
Sábado (17/1)
Lens x Auxerre – 13h
Toulouse x Nice – 15h
Angers x Olympique de Marselha – 17h05
Domingo (18/1)
Strasbourg x Metz – 11h
Rennes x Le Havre – 13h15
Nantes x Paris FC – 13h15
Lyon x Brest – 16h45
*Horários de Brasília.