PSG vence Lille e vai dormir na liderança do Campeonato Francês

Com dois gols de Dembélé e um de Barcola, time parisiense chega a 42 pontos e assume o topo da Ligue 1, à espera do jogo do Lens / Crédito: Jogada 10

O Campeonato Francês tem um novo líder, pelo menos por enquanto. Nesta sexta-feira (16), o PSG venceu o Lille por 3 a 0, no Parque dos Príncipes, em Paris, e vai dormir na liderança da Ligue 1. Ousmane Dembélé foi o grande destaque com dois gols, enquanto Barcola completou a vitória nos minutos finais da partida. LEIA MAIS: Zidane avança em conversas para comandar a seleção da França

Com o resultado, o PSG chegou a 42 pontos e assumiu o topo da tabela. A vantagem sobre o Lens, grata surpresa da temporada francesa, agora é de dois pontos.

Contudo, o Lens, que encerrou o primeiro turno do Campeonato Francês como líder da competição, ainda entra em campo neste sábado (17) e pode recuperar a liderança. Ao mesmo tempo, o clube vem de nove vitórias consecutivas na Ligue 1, a maior da história da equipe do norte da França, que dá demonstrações de que o PSG não terá vida fácil para conquistar mais uma edição do torneio nacional. O Lens recebe o Auxerre neste sábado (17), às 13h (de Brasília), e somente a vitória interessa para recuperar a liderança da Ligue 1. Além disso, o PSG conseguiu se recuperar da eliminação na Copa da França para o Paris FC, na última segunda-feira (12).

Por outro lado, o Lille desperdiçou a oportunidade de encostar na briga pela ponta da tabela e segue com os mesmos 32 pontos. Porém, a equipe pode perder até duas posições no decorrer desta 18ª rodada. Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês Sexta-feira (16/1)

Monaco 1×3 Lorient

PSG 3×0 Lille

Sábado (17/1)

Lens x Auxerre – 13h

Toulouse x Nice – 15h

Angers x Olympique de Marselha – 17h05

Domingo (18/1)

Strasbourg x Metz – 11h

Rennes x Le Havre – 13h15

Nantes x Paris FC – 13h15

Lyon x Brest – 16h45 *Horários de Brasília.